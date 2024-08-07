Работа близится к финалу

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Механизированные бригады завершают работу по сносу и ремонту домов в одном из пострадавших от паводка микрорайо­нов Петропавловска.

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В поселке Кожевенный работают механизированные бригады из трех райо­нов: Есильского, Жамбылского и Шал Акына. Со второго мая здесь действуют три штаба. У каждого из районов – по пять бригад, в каждой бригаде – по семь человек. В распоряжении у них по 13 единиц техники – самосвалы, погрузчики, экскаваторы, с помощью которых и сносятся не подлежащие восстановлению дома.

Курирует восстановительные работы в поселке Кожевенный начальник управления физкультуры и спорта Сергей Мелехов. По его данным, 225 домов уже снесены и вывезены на свалку. Территория зачищена. В 48 произведен текущий ремонт, дома сданы и приняты собственниками.

– В целом работа по сносу и ремонту жилья в Кожевенном близка к завершению, – считает Сергей Мелехов. – Не случайно техника из района Шал акына уже сносит дома в соседнем микрорайоне – в Подгоре. Жители довольны сделанным. Например, собственники домов, в которых производился ремонт, выезжали вместе со строителями в магазины, приобретали тот или иной материал – обои, плинтуса или линолеум. Все согласовывалось, и владельцы сами принимали работу.

#паводок #жилье #строительство

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