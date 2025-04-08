На IV заседании Национального курултая Глава государства говорил о ключевой роли воспитания в формировании личности.
Ранее в системе образования больше внимания уделялось процессу обучения, тогда как воспитание оставалось на втором плане. Сейчас необходимо обновить подходы к воспитательному процессу, интегрируя в него фундаментальные ценности, такие как независимость, патриотизм, единство, справедливость, ответственность, закон и порядок, трудолюбие, профессионализм, созидание и новаторство. По словам директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Ерлана Калмакова, определенные меры со стороны государства и, в частности, Минпросвещения уже принимаются:
– В 2023-м в пилотном режиме была начата реализация программы «Біртұтас тәрбие». С учетом поручений Главы государства, данных на заседании Национального курултая в прошлом году, программа была доработана и обновлена. На четвертом заседании, прошедшем в Бурабае, Президент сделал акцент на внедрении программы и в частные школы. То есть она должна обрести общенациональный характер. А чтобы реализовать эту идею, важно, чтобы данную программу поддержали все граждане страны. Это касается не только системы образования. К ее реализации должны быть подключены все государственные органы, родительская общественность, экспертное сообщество, – считает Ерлан Калмаков.
Напомним, государственная программа «Біртұтас тәрбие» направлена на формирование у подрастающего поколения прочных нравственных ориентиров, патриотизма, социальной активности и ответственности. Программа реализуется во всех организациях образования Казахстана, включая детские сады, школы и колледжи.
– Теперь она будет называться единой программой воспитания «Адал азамат». Мы должны создавать в обществе определенные шаблоны и эталоны воспитанного, интеллигентного, порядочного и добросовестного гражданина страны. Эти ценности как раз и отражены в концепции программы «Адал азамат». Конечно, воспитательная работа в учреждениях образования проводилась и ранее, но в рамках данных программ выстроена в четкую структуру, которая подразумевает разностороннее развитие личности, – добавил Ерлан Калмаков.
А вот депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова считает, что в казахстанских школах уделяют недостаточно внимания вопросам воспитания и школа лишь декларирует проведение воспитательной работы.
– Номинально воспитательные программы существуют, но вопрос в том, как они осуществляются. Сегодня школа не наделена полномочиями по воспитанию, хотя она должна брать на себя эту ответственность! Задания, задачи, упражнения, художественная литература – все должно работать в ключе воспитания и нравственных ценностей. Но, к сожалению, многое упущено. Содержание образовательных программ изменили так, что мало внимания уделяется воспитательному процессу. Следовательно, нужно менять подходы к роли воспитания. Оно должно выходить на первый план, а для этого нужно пересмотреть и содержание образования, и его цели, – говорит депутат.
Как бывший педагог, Ирина Смирнова поддерживает Президента в том, что образование должно сопутствовать воспитанию, и считает, что проблемы с организацией воспитательного процесса привели к тому, что в последние годы в учебных заведениях учащаются случаи буллинга, насилия, агрессии…
– Что ставится во главу угла при поступлении в вузы? Всем важно, чтобы абитуриент правильно ответил на вопросы, – продолжает Ирина Смирнова. – А является ли он общественником, добровольцем, волонтером – мало кого волнует. То есть ценности, которые исповедует молодой человек, никому не интересны. Все это привело к тому, что мы имеем сейчас, – безответственность, жестокость, буллинг. И таких фактов, увы, не становится меньше. Упущенное воспитание, как корень зла, приводит и к коррупции. Готовность к ней тоже кроется в отсутствии правильных ориентиров, когда деньги и финансовое положение оказались важнее достойной и честной жизни.
Директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Олжас Бейсенбаев считает, что воспитание подрастающего поколения требует комплексного подхода, который охватывает не только развитие знаний и навыков, но и формирование социальной ответственности.
– Важным аспектом воспитательного процесса является активное участие молодых людей в социальных и культурных проектах, что способствует развитию гражданской позиции и осознанию роли каждого в жизни общества. И в этом контексте ключевую роль играют молодежные ресурсные центры, выступая связующим звеном между различными стейкхолдерами молодежной политики. Они не только предоставляют информацию и консультации, но и организуют мероприятия, которые способствуют развитию лидерских качеств, вовлечению молодежи в волонтерские проекты и стимулируют участие в социальной жизни, – говорит Олжас Бейсенбаев.
По его словам, сегодня в Казахстане действуют 234 МРЦ, которые выступают значимым инструментом в воспитательном процессе, предлагая молодежи возможности для личностного роста, социализации и реализации своих инициатив. Кроме того, как считает Олжас Бейсенбаев, озвученные на недавно прошедшем заседании идеи уже начали воплощаться в реальные действия.
– Буквально на днях Государственный советник поделился информацией, что Глава государства подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. В документе предусмотрены 53 конкретных пункта. Среди них также есть меры, направленные на поддержку молодого поколения, к примеру, создание единой программы «Дети Казахстана», принятие нового Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, – подытожил директор НИЦ «Молодежь».
В ходе IV заседания Национального курултая было подчеркнуто, что в условиях стремительно меняющегося мира воспитание подрастающего поколения должно стать приоритетом для государственной политики. Также было отмечено, что на образовательную сферу должна быть направлена значительная часть инвестиций, что позволит улучшить инфраструктуру учебных заведений. Глава государства упомянул и о важности Института Абая как ключевого элемента в воспитании и сохранении культурных ценностей страны и подчеркнул, что работы великого мыслителя должны быть не просто изучены, а глубоко осмыслены, особенно в контексте формирования патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи.