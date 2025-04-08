фото из архива «КП»

Ранее в системе образования больше внимания уделялось процессу обучения, тогда как воспитание оставалось на втором плане. Сейчас необходимо обновить подходы к воспитательному процессу, интегрируя в него фундаментальные ценности, такие как независимость, патриотизм, единство, справедливость, ответственность, закон и порядок, трудолюбие, профессионализм, созидание и новаторство. По словам директора депар­тамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Ерлана Калмакова, определенные меры со стороны государства и, в частности, Минпросвещения уже принимаются:

– В 2023-м в пилотном режиме была начата реализация прог­раммы «Біртұтас тәрбие». С учетом поручений Главы государства, данных на заседании Национального курултая в прошлом году, программа была доработана и обновлена. На четвертом заседании, прошедшем в Бурабае, Президент сделал акцент на внедрении программы и в частные школы. То есть она должна обрести общенациональный характер. А чтобы реализовать эту идею, важно, чтобы данную программу поддержали все граждане страны. Это касается не только системы образования. К ее реализации должны быть подключены все государственные органы, родительская общественность, экс­пертное сообщество, – считает Ерлан Калмаков.

Напомним, государственная программа «Біртұтас тәрбие» направлена на формирование у подрастающего поколения прочных нравственных ориентиров, патриотизма, социальной активности и ответственности. Программа реализуется во всех организациях образования Казахстана, включая детские сады, школы и колледжи.

– Теперь она будет называться единой программой воспитания «Адал азамат». Мы должны создавать в обществе определенные шаблоны и эталоны воспитанного, интеллигентного, порядочного и добросовестного гражданина страны. Эти ценнос­ти как раз и отражены в концепции программы «Адал азамат». Конечно, воспитательная работа в учреждениях образования проводилась и ранее, но в рамках данных программ выстроена в четкую структуру, которая подразумевает разностороннее развитие личности, – добавил Ерлан Калмаков.

А вот депутат Мажилиса Парламента Ирина Смирнова считает, что в казахстанских школах уделяют недостаточно внимания вопросам воспитания и школа лишь декларирует проведение воспитательной работы.

– Номинально воспитательные программы существуют, но воп­рос в том, как они осуществляются. Сегодня школа не наделена полномочиями по воспитанию, хотя она должна брать на себя эту ответственность! Задания, задачи, упражнения, художественная литература – все должно работать в ключе воспитания и нравственных ценностей. Но, к сожалению, многое упущено. Содержание образовательных программ изменили так, что мало внимания уделяется воспитательному процессу. Следовательно, нужно менять подходы к роли воспитания. Оно должно выходить на первый план, а для этого нужно пересмотреть и содержание образования, и его цели, – говорит депутат.

Как бывший педагог, Ирина Смирнова поддерживает Президента в том, что образование должно сопутствовать воспитанию, и считает, что проблемы с организацией воспитательного процесса привели к тому, что в последние годы в учебных заведениях учащаются случаи буллинга, насилия, агрессии…

– Что ставится во главу угла при пос­туплении в вузы? Всем важно, чтобы абитуриент правильно ответил на воп­росы, – продолжает Ирина Смирнова. – А является ли он общественником, добровольцем, волонтером – мало кого волнует. То есть ценности, которые исповедует молодой человек, никому не интересны. Все это привело к тому, что мы имеем сейчас, – безответственность, жестокость, буллинг. И таких фактов, увы, не становится меньше. Упущенное воспитание, как корень зла, приводит и к коррупции. Готовность к ней тоже кроется в отсутствии правильных ориентиров, когда деньги и финансовое положение оказались важнее достойной и честной жизни.

Директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Олжас Бейсенбаев считает, что воспитание подрастаю­щего поколения требует комплекс­ного подхода, который охватывает не только развитие знаний и навыков, но и формирование социальной ответственности.

– Важным аспектом воспитательного процесса является активное участие молодых людей в социальных и культурных проектах, что способствует развитию гражданской позиции и осознанию роли каждого в жизни общества. И в этом контексте ключевую роль играют молодежные ресурсные центры, выступая связующим звеном между различными стейкхолдерами молодежной политики. Они не только предоставляют информацию и консультации, но и организуют мероприятия, которые способствуют развитию лидерских качеств, вовлечению молодежи в волонтерские проекты и стимулируют участие в социальной жизни, – говорит Олжас Бейсенбаев.

По его словам, сегодня в Казахстане действуют 234 МРЦ, которые выступают значимым инструментом в воспитательном процессе, предлагая молодежи возможности для личностного роста, социализации и реализации своих инициатив. Кроме того, как считает Олжас Бейсенбаев, озвученные на недавно прошедшем заседании идеи уже начали воплощаться в реальные действия.

– Буквально на днях Государственный советник поделился информацией, что Глава государства подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. В документе предусмотрены 53 конкретных пункта. Среди них также есть меры, направленные на поддержку молодого поколения, к примеру, создание единой программы «Дети Казахстана», принятие нового Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2026–2028 годы, – подытожил директор НИЦ «Молодежь».

В ходе IV заседания Национального курултая было подчеркнуто, что в условиях стремительно меняющегося мира воспитание подрастающего поколения должно стать прио­ритетом для государственной политики. Также было отмечено, что на образовательную сферу должна быть направлена значительная часть инвестиций, что позволит улучшить инфраструктуру учебных заведений. Глава государства упомянул и о важности Института Абая как ключевого элемента в воспитании и сохранении культурных ценнос­тей страны и подчеркнул, что работы великого мыслителя должны быть не просто изучены, а глубоко осмыслены, особенно в контексте формирования патриотического и нравственного воспитания детей и молодежи.