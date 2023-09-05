Работа сложная и кропотливая

Площадь лесного фонда, что находится в ведении управления природных ресурсов и регулирования природопользования области, составляет 405,1 тыс. га, в том числе 229,5 тыс. га – лесо­покрытая территория.

Одна из главнейших задач лес­ников – воспроизводство леса. Быть ли области лесистой, зависит от множества условий и от множественных усилий людей, финансирования отрасли. В течение пяти последних лет акмолинские лесники посадили более 2 млн деревьев в лесном фонде. Также немало сделано и для исполнения поручений Главы государства, озвученных им в Послании в 2020 году, а также в рамках национального проекта «Жасыл Қазақстан». Так, весной 2021 года лесхозы, подведомственные управлению природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области, провели посадку леса на 1 370 га при плане 970 га. Всего было посажено 7,6 млн саженцев (план – 6,9 млн).

В 2022 году лесники области вновь перевыполнили показатели по посадке. На сей раз на 222,3%, высадив деревья на 2 845,9 га при плане 1 280 гектаров. К слову, за 2022 год 1 743 гектара было переведено в покрытую лесом площадь. До конца нынешнего года планируется посадка 11,5 млн сеянцев на 1 950 га.

Лесопосадка – занятие сложное и кропотливое, движется медленно, незаметно. Хорошо известна она только самим лесникам. Судите сами, с 2009 года в регионе посажено более 20 тыс. гектаров леса. В том числе настоящий лес уже шумит вдоль автострады Астана – Щучинск на 2,6 тыс. га.

Планомерная работа, говорят специалисты, в заданном направлении продолжается. Посадочный материал для лесокультурного производства, как известно, выращивают в лесных питомниках, сосредоточенных в основном в Восточном Казахстане и Акмолинской области. Так что нам с этим, можно сказать, повезло. В настоящее время в учреждениях лесного хозяйства области действуют 11 лесных питомников общей площадью 171 га. Три базисных расположены в УЛХ «Акколь», «Мало-Тюктинское», «Маралдинское» на общей площади 124 га, кроме того, создано восемь временных. Во всех выращивают более 10 млн двухлетних и однолетних сеянцев, которые в дальнейшем будут высажены в государственном лесном фонде. Для расширения объемов посадочного материала площадь временных питомников увеличили на 20 га, кроме того, еще два временных питомника разбиты на территории учреждений лесного хозяйства «Барап» и «Ерейментауское».

Работники питомников согласятся с тем, что организовать полив саженцев на такой большой территории – задача непростая и ответственная. В связи с этим управлением ведется постоянная работа с целью рационального использования природных ресурсов. Стараются внедрять современные ресурсосберегаю­щие технологии. К примеру, в 2015 году проведена реконструкция базис­ного питомника площадью 51 га в учреждении лесного хозяйства «Акколь». Здесь используется современная система капельного орошения, что позволяет до 70% экономить воду при поливе.

Капитально отремонтированы оросительная сеть, ограждение посадок, установлен ветряной насос в питомнике лесхоза «Мало-Тюктинское», который ведет отсчет времени еще с 1972 года. В лесхозе «Маралдинском» в 2013 году проведена реконструкция оросительной сети, огражден питомник. В 2017 году здесь построена теплица площадью 600 кв. м с отоплением в зимний период, капельным орошением для выращивания посадочного материла древесных и кустарниковых пород в закрытом грунте. Расширяется посевная площадь, устанавливаются ветряные насосы для полива посадочного материала и на временных питомниках.

Вместе с тем, говорят в областном ведомстве, имеющихся питомников все же недостаточно. Поэтому в связи с производственной потребностью разработана проектно-сметная документация на сооружение двух новых пос­тоянных лесных питомников на сумму 60 млн тенге. Один из них площадью 61 га будет создан в лесхозе «Букпа» Зерендинского района, другой – на 25 га в лесхозе «Маралдинском» Атбасарского района. Бюджетная заявка направлена в республику.

Работают сотрудники лесхозов и над расширением ассортимента посадочного материала, улучшением его качественных характерис­тик. Для этого с 2013 года крупномерный посадочный материал быстрорастущих и декоративных видов пород (интродуцентов) приобретается в питомнике «Ахмечет» Тюменской области Российской Федерации. В наших питомниках он затем доращивается.

Что касается ассортимента посадочного материала, он довольно широк – более 100 видов растений. Среди них – саженцы абрикоса, барбариса Тунберга, ели колючей голубой и сибирской, можжевельника, туи западной, алычи гибридной, бересклета, винограда, вишни алтайской, тополя пирамидального, ежевики и многих других декоративных хвойных, лиственных и плодово-ягодных пород растений. В текущем году лес­ники вырас­тили более 120 тыс. саженцев древесно-кустарниковых пород.

В целом ежегодно в одиннадцати лесных питомниках учреж­дений лес­ного хозяйства выращивается более 10 млн сеянцев одно- и двухлетнего возраста и более 100 тыс. саженцев старше трех лет древесно-кустарниковых пород. Тем самым закрывается потребность области в посадочном материале для лесовосстановления и озеленения населенных пунктов.

Сделано лесниками области уже немало, но их текущие планы простираются дальше. Они хорошо помнят, что лесистость территории области составляет всего 4,6%. Поэтому им необходимо наращивать площади ежегодных посадок лесных культур, стараться сделать все возможное для естественного возобновления лесов, для сокращения объемов рубок, очистки лесов от захламленности, создания зеленых зон вокруг населенных пунктов, охраны лесов от пожаров. Реализация уже только этих мероприятий позволит сохранить и приумножить природный лесной комплекс региона.

В целом в Акмолинской облас­ти наблюдается положительная тенденция увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения. Все плановые показатели учреждениями лес­ного хозяйства выполняются и перевыполняются.