Работников образования осудили за хищение более 1 млрд тенге в Кызылординской области

7 февраля Жанакорганский районный суд огласил приговор в отношении руководителя отдела и главного бухгалтера образования Жанакорганского района и бухгалтеров 24 школ. Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере - в общей сумме свыше 1 млрд тенге.

— По приговору суда руководителю и главному бухгалтеру учреждения назначены наказания в виде 8 лет лишения свободы, одному из бухгалтеров школ – 7 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на 5 лет в связи с нахождением на иждивении малолетнего ребенка. Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и иных организациях, — говорится в официальном сообщении.