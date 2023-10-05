Работодатель не смотрит на бумажку в руках – президент о дипломах

В ходе выступления на Республиканском съезде педагогов в Астане Касым-Жомарт Токаев отметил актуальность принципа «получай образование всю жизнь», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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«Дети должны получать современное передовое образование. Сегодня рынок труда стремительно меняется. Искусственный интеллект проникает во многие сферы. Этот процесс, безусловно, с каждым годом будет набирать обороты. Профессия, востребованная сегодня, завтра может оказаться ненужной», – сказал Токаев.

Он добавил, что по прогнозам ученых, к 2050 году до половины нынешних профессий будут заменены цифровыми и техническими системами. Поэтому, по его мнению, граждане должны овладеть навыками, необходимыми в условиях нового времени. Это очень важная задача.

«Раньше говорили «диплом прокормит тебя всю жизнь». Сегодня же актуален принцип «получай образование всю жизнь». Сейчас для работодателей главное – не диплом или сертификат. Они ценят прежде всего дисциплинированных и старательных молодых специалистов, открытых к новым знаниям, готовых адаптироваться к меняющимся реалиям. Иными словами, они обращают внимание на способности сотрудника, а не на бумажку в его руках. Поэтому каждый человек должен постоянно учиться. Такое стремление к знаниям должно прививаться ребенку со школьной скамьи. Если мы хотим, чтобы наши дети стали грамотными специалистами, то прежде всего необходимо обеспечить высокое качество среднего образования», – отметил президент.