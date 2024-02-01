Ради острых ощущений

Свежий выпуск
91
Галина Устинова

В Усть-Каменогорске юные любительницы экстрима устроили фотосессию на крыше высотки.

фото из архива "КП"

В минувшие выходные в соц­сетях завирусилось видео с тремя девочками-подростками на крыше высотки в Усть-Каменогорске. На ролике видно, как юные руферы усаживаются на краю, свесив ноги, начинают фотографировать друг друга, делают селфи. А внизу прохожие, задрав головы, в волнении хватаются за сердце.

Как сообщили в областном департаменте полиции, сотрудники быст­ро смогли установить личности девочек. Оказалось, это три ученицы шестого класса одной городской школы, задумавшие опасное приключение ради эффектных фото. Девочки из благополучных семей, успешные в учебе, но, к сожалению, не избежавшие влияния подростковой субкультуры.

«Мы провели со школьницами и их законными представителями профилактическую беседу, – пояс­нили в департаменте. – Родителям напомнили, что они в ответе за своих несовершеннолетних детей. Папы и мамы обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются подростки. Тем более что порой эти занятия могут нести опасность для жизни самих детей».

В департаменте призвали граж­дан не оставаться равнодушными к подобным ситуациям и обращаться по экстренному номеру.

Термин «руфинг» произошел от английского слова roof – крыша. Он означает молодежную субкультуру, когда руферы проникают на крыши высотных зданий или вышки, трубы, башни, конструкции подвесных мостов и т. д. Цель одна – получить острые ощущения и ложное чувство само­реализации.

#Усть-Каменогорск #подростки #крыша #фотосессия

Популярное

Все
Путевка в жизнь
Lesson Study вдохновляет учителей
Переводы будут проверять, но не все
Окно в мир будущего
Мороз и лыжи – день чудесный!
Ради острых ощущений
На струнах души
Певец Зайсана
Дорогой жизни
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Религиозных радикалов задержал КНБ
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Вспомнить забытое старое…
Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук
Сам себя не оценишь – никто не оценит
Амир и Асылжан – в четвертьфинале
UFC анонсировал титульный бой Даурена Елеусинова
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
В докфильме «Қаңтар. Попытка госпереворота. Как это было?» показали эксклюзивные кадры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Что нужно знать о мобильных переводах в 2024 году
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры

Читайте также

Коптер – на арест
Таланты надо развивать
Время телемедицины
«Табысты отбасы»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]