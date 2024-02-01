Ради острых ощущений Свежий выпуск 1 февраля 2024 г. 1:09 91 Галина Устинова В Усть-Каменогорске юные любительницы экстрима устроили фотосессию на крыше высотки. фото из архива "КП" В минувшие выходные в соцсетях завирусилось видео с тремя девочками-подростками на крыше высотки в Усть-Каменогорске. На ролике видно, как юные руферы усаживаются на краю, свесив ноги, начинают фотографировать друг друга, делают селфи. А внизу прохожие, задрав головы, в волнении хватаются за сердце. Как сообщили в областном департаменте полиции, сотрудники быстро смогли установить личности девочек. Оказалось, это три ученицы шестого класса одной городской школы, задумавшие опасное приключение ради эффектных фото. Девочки из благополучных семей, успешные в учебе, но, к сожалению, не избежавшие влияния подростковой субкультуры. «Мы провели со школьницами и их законными представителями профилактическую беседу, – пояснили в департаменте. – Родителям напомнили, что они в ответе за своих несовершеннолетних детей. Папы и мамы обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются подростки. Тем более что порой эти занятия могут нести опасность для жизни самих детей». В департаменте призвали граждан не оставаться равнодушными к подобным ситуациям и обращаться по экстренному номеру. Термин «руфинг» произошел от английского слова roof – крыша. Он означает молодежную субкультуру, когда руферы проникают на крыши высотных зданий или вышки, трубы, башни, конструкции подвесных мостов и т. д. Цель одна – получить острые ощущения и ложное чувство самореализации. #Усть-Каменогорск #подростки #крыша #фотосессия