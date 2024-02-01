Ради острых ощущений

В минувшие выходные в соц­сетях завирусилось видео с тремя девочками-подростками на крыше высотки в Усть-Каменогорске. На ролике видно, как юные руферы усаживаются на краю, свесив ноги, начинают фотографировать друг друга, делают селфи. А внизу прохожие, задрав головы, в волнении хватаются за сердце.

Как сообщили в областном департаменте полиции, сотрудники быст­ро смогли установить личности девочек. Оказалось, это три ученицы шестого класса одной городской школы, задумавшие опасное приключение ради эффектных фото. Девочки из благополучных семей, успешные в учебе, но, к сожалению, не избежавшие влияния подростковой субкультуры.

«Мы провели со школьницами и их законными представителями профилактическую беседу, – пояс­нили в департаменте. – Родителям напомнили, что они в ответе за своих несовершеннолетних детей. Папы и мамы обязаны должным образом заниматься воспитанием и контролировать, чем занимаются подростки. Тем более что порой эти занятия могут нести опасность для жизни самих детей».

В департаменте призвали граж­дан не оставаться равнодушными к подобным ситуациям и обращаться по экстренному номеру.

Термин «руфинг» произошел от английского слова roof – крыша. Он означает молодежную субкультуру, когда руферы проникают на крыши высотных зданий или вышки, трубы, башни, конструкции подвесных мостов и т. д. Цель одна – получить острые ощущения и ложное чувство само­реализации.