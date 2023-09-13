Ради счастья детей

Первый областной родительский форум, который провели на старте нового учебного года, стал крупнейшей диалоговой площадкой, причем сформулировать тему этого диалога одной фразой просто не получится. Уж слишком большой клубок проблем накопился – это и буллинг в подростковой среде, и шокирующие суициды, и интернет-зависимость несовершеннолетних, и разобщенность в семьях, даже финансово благополучных, и оторванность семьи от школы.

Начать выстраивать актуальную систему решения проб­лем как раз и попытались на первом родительском форуме, в котором кроме сотен мам и пап также участвовали экс­перты сферы образования и защиты прав детей. Но если зачастую казахстанское общество склонно обвинять сис­тему образования в том, что «школа недорабатывает», то на форуме сделали акцент на другом: родители и сами подзабыли, а что же значит семейное воспитание и какие у них есть обязанности, кроме как одеть и накормить.

К сожалению, число родителей, которые со всем этим не справляются, только растет. Выступая на форуме, уполномоченный по правам ребенка в Павлодарской области Наталья Покидова отметила, что 85% детей, определяемых в центры поддержки, – это социальные сироты, то есть на самом деле родители у них есть.

В прошлом году комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели более 450 персональных материалов, в том числе по детям из неблагополучных семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Из 329 родителей, которые отрицательно влияют на нормальное физическое и нравственное развитие своих детей, 59 ограничены в родительских правах, еще восемь лишены их, а 213 родителей оштрафованы за неисполнение своих обязанностей. Выявленные группами оперативного реагирования 178 семей получили точечную помощь.

О том, почему все чаще встречается буллинг и сами дети проявляют агрессию, говорила психолог проектного офиса «Тәрбие алаңы» Ирина Карпова. По ее мнению, современные родители не учат детей сочувствовать и сопереживать.

– Мы перестали учить ребенка хорошему, доброму, вечному. В современном обществе у многих людей их интересы порой эгоистично стоят на первом месте. Повсюду мы сейчас говорим о патриотизме. Но ведь он заключается именно в этом – поступиться своими интересами во имя общего дела, – пояснила Ирина Карпова.

Другой спикер областного форума, председатель попечительского совета павлодарской СОШ № 35 Данара Шокаева добавила: родителям не стоит препятствовать работе школьных психологов. Психологическая диагностика помогает не только понять причину поведения ребенка, но и предупредить неприятные ситуации в будущем. Между тем многие родители беспричинно отказываются от такой работы с их детьми.

Продолжила тему и руководитель Павлодарского филиала Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» Роза Ашимбетова, которая предложила родителям уделять больше внимания духовным ценностям, ведь пока для многих казах­станских детей эти эфемерные понятия остаются вне системы координат. Эксперт привела результаты опроса, проведенного сотрудниками Республиканского института повышения благополучия детей «Өркен». Исследование показало снижение за два года – с 2020-го до 2022-го – важности духовно-нравст­венных ценностей для казахстанских детей. К примеру, в 2020-м трудолюбие набрало в общем рейтинге 64,1 балла, в 2022-м – 33,8 балла. Показатель уважения к старшим был 54,9 балла, стал 25,3 балла. Любовь к Родине – 16,4 балла и 7,1 балла соответственно.

Педагоги готовы помочь семь­ям – для этого создается Центр педагогической поддерж­ки родителей. В ближайшее время такой центр вместе со школой мудрости откроют в каждом учебном заведении, и родители смогут получить здесь поддержку и новые знания по психологическим приемам взаимодействия с детьми в онлайн- или офлайн-формате.

Отметим, что сейчас в Павлодарской области разрабатывают региональную концепцию воспитательной работы и «дорожную карту» по профилактике буллинга. Ряд предложений прозвучал и на прошедшем форуме. Например, родители и учителя попросили вернуть в школы инспекторов из числа правоохранителей. Три года назад таких специалистов фактически из школ исключили, а их обязанности возложили на участковых и инспекторов ювенальной полиции. Но на одного сотрудника приходится по несколько учебных заведений.

Как один из форматов работы с детьми можно использовать опыт павлодарских лицея-интерната «Білім-Инновация» и специализированной школы «Жас дарын», где дейст­вуют советы отцов. Один из участников совета, павлодарец Ризат, рассказал, что в их объединении уже почти 180 мужчин. В учебных заведениях отцы проводят воспитательные беседы с мальчиками, ведут профориен­тационные часы – каждый выбирает день и рассказывает школьникам о своей профессии. Минувшим летом советы отцов возили детей обеих школ в села Луганск и Розовка Павлодарского райо­на. Дети узнали больше о сельском быте, встречались с фермерами.

Участники областного родительского форума обсудили и другие пути взаимодействия педагогов и семьи, которые будут учтены при разработке «дорожной карты» профилактики буллинга и концепции воспитательной работы.