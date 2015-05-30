Ради счастья маленьких граждан Свежий выпуск 550 Баян ОЛЖАБАЕВА, главный консультант Аппарата Сената Парламента РК

Счастливое детство формирует счастливое будущее. Сегодняшние дети будут через несколько десятилетий управлять государством. И каким будет его будущее, зависит от того, каких граждан мы воспитаем и что заложим в их души. Поэтому счастливое детство становится фундаментом всей жизни. Именно с осознанием этого государство старается не только взять на себя заботу о подрастающих поколениях, но и видит в них будущее всей страны.

Подтверждается это мыслями Главы государства Нурсултана Назарбаева, высказанными в интервью в Улытау – святой колыбели казахского народа: «Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно. Поэтому я предложил идею «Мәңгілік Ел» (Вечная страна). Мы делаем все, чтобы стать таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение – это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана. Я надеюсь, что наши дети и внуки будут жить еще лучше».

Уровень цивилизованности государства во многом оценивается по его отношению к детям, решению их проблем и защите их прав и законных интересов. Конституция Республики Казахстан закрепляет в преамбуле: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеа­лам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоя­щую Конституцию». Таким образом преам­булой Конституции ориентируются мотивы и определяются цели, где закладываются фундаментальные гарантии «нынешним и будущим маленьким гражданам нашего государства» в виде особой заботы и поддержки.

Конституция в разделе об основных правах и свободах человека «Человек и гражданин» стать­ей 27 расширяет значение преамбулы следую­щим содержанием: «Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Забота о детях и их воспитание являются естественным правом и обязанностью родителей. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях». Другими словами, Республика Казахстан не только признает равные права детей на все свободы, равенство и достойное место в обществе, но и необходимость оказания им содействия и защиты.

В развитие конституционных норм приняты нормативные правовые акты как общего, так и специального характера, которые содержат конкретные нормы, гарантирующие соблюдение прав и законных интересов детей. К основным законам, закрепляющим права детей, относятся Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об образовании», «О правах ребенка», «О государственной молодежной политике», «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «О детских деревнях семейного типа и домах юношества». Также в основу казахстанского законодательства о детях положены важнейший международный правовой документ ООН, содержащий основные требования к государственной политике в отношении детей, – это Конвенция о правах ребенка.

В силу меняющегося мира и миропорядка оказалось, что закрепленных в Конвенции о правах ребенка гражданских, политических, культурных, социальных прав детей недостаточно для обеспечения их благополучия в мировом пространстве новых вызовов. Вследствие этого потребовалась правовая поддержка детей в зонах вооруженных конфликтов, в торговле людьми, детской проституции и детской порнографии, для чего возникла необходимость принятия факультативных протоколов к конвенции («Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии», «Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах», «Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касаю­щийся процедуры сообщений»).

Обеспечивая защиту прав детей, Республика Казахстан также присоединилась к значимым конвенциям, в частности к Конвенции о взыскании за границей алиментов, Конвенции о минимальном возрасте для приема на работу, Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, Конвенции о граж­данско-правовых аспектах международного похищения детей и др. Так Республика Казахстан заботу о детях закрепила не только в Конституции и иных нормативно-правовых актах, но и вывела их на международный уровень – отныне права детей приобрели силу международного права. Конвенция о правах ребенка ратифицирована 193 государствами. Важно отметить, что этой конвенцией устанавливается международный контроль за соблюдением прав детей.

Основным принципом защиты прав детей согласно Конвенции о правах ребенка является признание приоритета интересов детей. Важное значение уделяется социально уязвимой группе детей, сиротам, инвалидам, детям из малоимущих семей. Естественно, государство нашло отражение норм данных конвенций в национальном законодательстве в области защиты прав детей. Эти изменения коснулись Административного, Уголовного, Уголовно-процессуального, Гражданского процессуального, Трудового кодексов РК.

Закон «О правах ребенка» регулирует отношения, возникающие в связи с реализацией основных прав и законных интересов ребенка, исходя из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, формирования национального самосознания на основе общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Также законом устанавливаются права ребенка, оставшегося без попечения родителей, права ребенка-инвалида, защита прав и охраняемых государством интересов ребенка, определяется круг лиц, на которых возлагаются обязанности по защите его прав.

Внесены дополнения и изменения в Закон Рес­публики Казахстан «О жилищных отношениях», который предусматривает первоочередное право на получение жилища детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Реализация основных прав ребенка, заложенных в законе, регулируется отдельными подзаконными актами. Комитетом по охране прав детей Министерства образования и науки ежегодно готовится отчет Президенту о положении детей в Казахстане.

Анализируя все вышеизложенное, можно заявить, что сегодня в Казахстане законодательно обеспечены наиболее важные права детей, которые соответствуют общепринятым международным стандартам в области защиты прав детей. Республика Казахстан упорядочила процедуры усыновления казахстанских детей иностранцами (Кодекс «О браке (супружестве) и семье»), государством установлен жесткий контроль за этим процессом, приоритетным правом в вопросах усыновления пользуются казахстанские граждане.

На данный момент в республике действуют 16 детских домов семейного типа и 13 детских деревень семейного типа.

Отдельно стоит отметить работу общественных институтов. Так, на протяжении 23 лет функционирует детский фонд «Бобек» под руководством Сары Назарбаевой. Первые годы фонд в основном оказывал помощь детским домам и детским учреждениям здравоохранения. За эти годы финансовую помощь в виде специальных стипендий получили более 30 тыс. человек, общий размер выплат превысил 113 млн долларов.

Общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие» выступает инициатором и организатором благотворительных акций «Подари детям жизнь», «Казахстан без сирот» и «Аутизм победим!», направленных на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане. Отрадно, что в нашей стране есть примеры весьма положительного опыта решения проблем сиротства. Например, благотворительный семейный детский дом «Нур» в Талгаре подарил тепло семейного очага более 350 детям. Его основатели Ескожины не только дали путевки в жизнь детям, но также стараются обеспечить их жильем, устраивают свадьбы, растят уже внуков, и это не единичный случай.

Во взаимодействии с ЮНИСЕФ в рамках Страновой программы на 2010–2015 годы в республике успешно реализуются мероприятия по укреплению потенциала семьи и общества, разработке социальной политики и управления, совершенствованию системы социальной защиты. Ежегодно проводятся республиканские благотворительные праздники «Ризашылық – Доброта во благо детям!», «Қуан, сәби», «День опекуна». Периодически транслируются репортажи о жизни казахстанских детей-сирот, усыновленных иностранцами, по РТРК «Казахстан». С 2013 года в стране учрежден День семьи.

Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» говорил, что дети – наиболее уязвимая и самая незащищенная часть нашего общества, и они не должны быть бесправными. Любой ребенок, который родился на нашей земле, – казахстанец. И государство должно заботиться о нем. Это демонстрирует, что вопросы улучшения качества жизни наших детей предстоит решать всем государством: государственным органам, общественным институтам и гражданам.

В преддверии Международного дня защиты детей, который празднуется с 1950 года, хочется отметить, что наша законодательная база последние годы совершенствуется постоянно, на деле показывая, что Казахстан всегда ищет новые подходы в вопросах защиты прав детей и улучшения качества их жизни.



