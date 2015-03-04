Ракету класса "вода – воздух" создал Иран

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Иран создал новую стратегическую ракету, которая стартует из-под воды и способна поражать воздушные цели. Тактико-технические характеристики нового оружия засекречены. Об этом сообщил сегодня командующий ВМС Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) Исламской Республики Иран Али Фадави, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Новое оружие было испытано в ходе недавних учений, – цитирует агентство ИСНА Али Фадави. – Это – собое оружие, американцы не могут игнорировать его мощь. Мы получили новое стратегическое оружие с особыми характеристиками. Хотя американцы заявляют, что не обеспокоены этим оружием, они не могут скрыть своей озабоченности".

США значительно сократили численность своей группировки в Персидском заливе по сравнению с предыдущими годами, отметил Фадави. Во время войны в Ираке Пентагон разместил там свыше 100 тыс. военнослужащих, но теперь американский контингент в регионе сокращен до 26 тыс. военнослужащих.

Фадави подчеркнул, что КСИР круглосуточно контролируют обстановку в регионе, добавив, что хотя акватория Персидского залива и Ормузского пролива признаны международными водами, США не в состоянии угрожать Ирану из Персидского залива.

КСИР – элитные части ВС ИРИ – в конце февраля провели военные учения "Великий пророк" в южной и юго-восточной частях страны. В них были задействованы 10 дивизий, использовалась артиллерия, ракеты и беспилотники.

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