В казахстанском составе, сообщает пресс-служба команды, выступят два экипажа из этого клуба – Канат Шагиров и Александр Мороз, Юрий Сазонов и Арслан Сахимов. Помимо них страну будут представлять Андрей Чередников и Дмитрий Цыро. Все казахстанские экипажи выступят в категории Т1. Спринтерский ралли-рейд «Северный лес» пройдет в 50 км от Санкт-Петербурга на территории горнолыжного курорта «Игора». Гонщикам предстоит преодолеть 400 км по снежно-ледовой трассе. Заявки на участие в соревнованиях подали 32 экипажа из России, Казахстана, Беларуси, Украины, Латвии, Чехии, Польши и Италии. Напомним, что для гонщиков Mobilex Racing Team «Северный лес» станет вторым стартом в новом сезоне. В январе они успешно выступили в ралли-рейде Africa eco Race-2014.

Юрий МАКАРОВ