Ранние каникулы, перевод на дистанционное обучение и запрет мероприятий – вице-премьер о мерах защиты от коронавируса
Екатерина Елисеева
В Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение и запретили массовые мероприятия для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщил вице-премьер Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Вчера ВОЗ объявила коронавирус пандемией. Президентом поставлены конкретные задачи по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В целях недопущения ввоза инфекции с 13 марта вводится запрет на проведения массовых мероприятий - праздничных, спортивных, зрелищно-культурных, проведение конференций, семинаров, выставок и других. Усилен санитарно-дезинсекционный режим на объектах здравоохранения, образования, массового пребывания и жизнеобеспечения - ЦОНы, коммунальные хозяйства, пищевой промышленности, торговли, рынках, общественного питания, вокзалах, аэропортах и гостиницах", – сообщил он.
По его словам, также введен запрет на экскурсии в период каникул за пределы регионов и объявлен ранний выход на каникулы организаций среднего образования с 16 марта по 5 апреля; с 16 марта - перевод на дистанционное обучение объектов ТиПО и вузов.