​Рано расслабляться

В последнее время высказываются упреки в сторону местного научного сообщества о том, что его позиция многим неизвестна. На самом деле вирусологи, иммунологи, вакцинологи – по сути, бойцы невидимого фронта. В Казах­стане реализуется немало проектов и научных разработок, направленных на поиски новых, усовершенствованных методов лечения, профилактики, диагностики коронавирусной инфекции, в том числе идет работа над созданием вакцины. Об этом мы еще расскажем. Но сегодня ученые ответят на воп­росы, волнующие население, – об этом они говорили на первой встрече онлайн-диалоговой площадки «Ғалымдар алаңы», организованной Фондом науки.

Идеальный шторм – позади

Сегодня некоторые наши сограждане пребывают в твердой уверенности, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден в Казахстане этим летом. О том, насколько ожидания казахстанцев совпадают с прогнозами ученых, говорит первый заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения, магистр наук по эпидемиологии Бауржан Жусупов:

– Я соглашусь с теми, кто считает, что основная волна у нас была в июне-июле. При этом нужно понимать, что данные официальной статистики регистрации заболеваемости в Казахстане, как и во всем мире, не отражают реальную картину. Но даже на основании того опыта, что есть у нас, сравнив положение дел вес­ной и летом, когда количество пациентов с тяжелой и средней формой было превалирующим, когда у нас было большое количество умерших, можно сделать вывод о том, что пик пройден.

Как это может влиять на будущую ситуацию? Мы понимаем, что иммунитет существует – сообщения о повторных заражениях носят единичный характер.

С учетом этого я считаю, что вторая волна придет не так резко, как шел рост в июле, и мы будем к ней готовы. На мой взгляд, серьезно она может начаться ближе к декабрю. Но только при соблюдении ряда условий, о которых скажу чуть позже.

Мы прекрасно понимаем, что нынешняя эпидемия развивается по тем законам, когда население не иммунизировано, и все страны пройдут примерно один и тот же сценарий. Вакцина для массового потребления будет доступна не раньше середины 2021 года, поэтому пока на нее полагаться не стоит.

Проблемные темы я разделил на 4 группы. Первая – это эпидемиологические вопросы: любые ограничения должны быть своевременными, но не чрезмерными. И здесь важно понимать, какие события могут спровоцировать рост заболеваемости. К ним относятся в первую очередь все массовые мероприятия, поэтому запрет на них вполне логичен и оправдан. Также и перевод школ на массовый дистанционный формат дает не только защиту детей от вируса, но и в целом большое снижение активнос­ти и мобильности населения.

Вторая группа – это диагнос­тика и лечение. И страдает этот блок во всем мире. К сожалению, ничего лучше ПЦР-тестов наука пока предложить не может. Но если летом мы практически все пневмонии относили к коронавирусу, потому что тогда не было других сезонных заболеваний, то осенью дифференциальная диагностика усложнится, поэтому нужно об этом думать сейчас – и не только медикам, но и населению, которое в силах уменьшить свои риски заражения.

Также казахстанцам важно понять, что все препараты, которые применяются в лечении COVID-19 и считаются эффективными, на самом деле имеют эффективность на уровне 30%. В целом мы говорим о том, что лишь на 30–40% можем понизить уровень смертности от этого заболевания, что явно недостаточно для отношения к коронавирусу как к обычной сезонной простуде. Третье – это вакцинация. Сложность есть не с точки зрения разработки вакцин, а с точки зрения – кого вакцинировать. Есть два подхода. Будем ли мы вакцинировать людей с хроническими заболеваниями, пожилых, которые имеют самые неблагоприятные прогнозы, или, наоборот, нам нужно вакцинировать тех, кто может потенциально переносить инфекцию до групп риска. Вполне возможно, что, когда вакцина не апробирована достаточно времени, лучше вакцинировать тех, кто больше всего общается с людьми, – мед­работников, учителей, продавцов, пограничников и так далее. По моим оценкам, весной и летом переболело 20–25% населения Казахстана, и эти люди сейчас имеют иммунитет. Наиболее вероятно, переболели как раз те, которые много контактировали с другими людьми, поэтому значение этой иммунной прослойки в 20–25% выше, чем просто цифры. С учетом базового репродуктивного числа 3 мы говорим про достаточность иммунизации в 60%. Но даже имею­щаяся иммунная прослойка говорит о том, что эпидемия будет развиваться в 2 раза медленнее по сравнению с полностью неиммунизированным обществом, что мы имели ранее.