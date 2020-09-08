​Рано расслабляться

В последнее время высказываются упреки в сторону местного научного сообщества о том, что его позиция многим неизвестна. На самом деле вирусологи, иммунологи, вакцинологи – по сути, бойцы невидимого фронта. В Казахстане реализуется немало проектов и научных разработок, направленных на поиски новых, усовершенствованных методов лечения, профилактики, диагностики коронавирусной инфекции, в том числе идет работа над созданием вакцины. Об этом мы еще расскажем. Но сегодня ученые ответят на вопросы, волнующие население, – об этом они говорили на первой встрече онлайн-диалоговой площадки «Ғалымдар алаңы», организованной Фондом науки.
Идеальный шторм – позади
Сегодня некоторые наши сограждане пребывают в твердой уверенности, что пик заболеваемости коронавирусом уже пройден в Казахстане этим летом. О том, насколько ожидания казахстанцев совпадают с прогнозами ученых, говорит первый заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения, магистр наук по эпидемиологии Бауржан Жусупов:
– Я соглашусь с теми, кто считает, что основная волна у нас была в июне-июле. При этом нужно понимать, что данные официальной статистики регистрации заболеваемости в Казахстане, как и во всем мире, не отражают реальную картину. Но даже на основании того опыта, что есть у нас, сравнив положение дел весной и летом, когда количество пациентов с тяжелой и средней формой было превалирующим, когда у нас было большое количество умерших, можно сделать вывод о том, что пик пройден.
Как это может влиять на будущую ситуацию? Мы понимаем, что иммунитет существует – сообщения о повторных заражениях носят единичный характер.
С учетом этого я считаю, что вторая волна придет не так резко, как шел рост в июле, и мы будем к ней готовы. На мой взгляд, серьезно она может начаться ближе к декабрю. Но только при соблюдении ряда условий, о которых скажу чуть позже.
Мы прекрасно понимаем, что нынешняя эпидемия развивается по тем законам, когда население не иммунизировано, и все страны пройдут примерно один и тот же сценарий. Вакцина для массового потребления будет доступна не раньше середины 2021 года, поэтому пока на нее полагаться не стоит.
Проблемные темы я разделил на 4 группы. Первая – это эпидемиологические вопросы: любые ограничения должны быть своевременными, но не чрезмерными. И здесь важно понимать, какие события могут спровоцировать рост заболеваемости. К ним относятся в первую очередь все массовые мероприятия, поэтому запрет на них вполне логичен и оправдан. Также и перевод школ на массовый дистанционный формат дает не только защиту детей от вируса, но и в целом большое снижение активности и мобильности населения.
Вторая группа – это диагностика и лечение. И страдает этот блок во всем мире. К сожалению, ничего лучше ПЦР-тестов наука пока предложить не может. Но если летом мы практически все пневмонии относили к коронавирусу, потому что тогда не было других сезонных заболеваний, то осенью дифференциальная диагностика усложнится, поэтому нужно об этом думать сейчас – и не только медикам, но и населению, которое в силах уменьшить свои риски заражения.