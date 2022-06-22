Расчленившего жертву мужчину задержали в Акмолинской области

Подозреваемого в убийстве и расчленении жертвы задержали акмолинские полицейские, сообщает Kazpravda.kz.

"На территории Атбасарского района на плотине реки "Жабай" обнаружены части тела человека. Сотрудники полиции начали досудебное расследование по факту убийства по статье 99 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан", - проинформировали в ДП Акмолинской области.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий в суточный срок установлена личность жертвы, подозреваемый задержан и

водворен в изолятор временного содержания.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан данные досудебного расследования в

интересах следствия не подлежат разглашению, добавили в пресс-службе.