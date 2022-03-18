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Раскрепостить энергию народа
Зарема Шаукенова, член Совета Ассамблеи народа Казахстана, академик НАН РК, доктор социологических наук

Нынешнее Послание Президента Касым-Жомарта Токаева превзошло все ожидания казахстанцев.

В Казахстане начался новый этап политического развития. Мы вступили в новую фазу, когда возрастает значимость регионов.

Важным аспектом успешности дальнейшего развития, в том числе сохранения внутриполитической стабильности, является формирование у населения активного кода социального поведения, необходимого для снижения по многим параметрам самовнушенной зависимости индивида от государства.

По данным проведенных нами опросов, лишь чуть больше четверти населения для собственного же развития готово рассчитывать в первую очередь на свои силы. Остальная часть возлагает свои надежды на государство. При этом наибольшая в долевом отношении часть респондентов благополучие страны связывала исключительно с усилиями Президента.

Это безусловный результат того, что буквально все замыкается на первом лице. Глава государства показал необходимость постепенного отхода от такой практики. Намечен окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

Сила любого Парламента – в наличии профессионального депутатского корпуса и обеспечении преемственности между созывами Парламента. На первоначальных этапах становления нынешнего Парламента происходил своеобразный естественный отбор персоналий, которые бы наиболее оптимально могли реализовать функции представительства и публичной политики. Вместе с тем со временем обозначилась тенденция снижения влияния депутатского корпуса на дела в государстве, что в свою очередь постоянно актуализировало перед властью потребность в формировании дополнительных или вспомогательных структур согласования общественных интересов. Это выражается в создании различного рода консультативно-совещательных органов при Президенте.

Несмотря на все их плюсы, данные структуры зачастую воспринимаются населением как проявление политической слабости и нерепрезентативнос­ти Парламента. С учетом этого в обществе стал активно подниматься вопрос внедрения и мажоритарной системы выборов. Преимущественно рассматривался вопрос уравновешивания пропорциональной и мажоритарной систем, то есть перехода к смешанной системе. Президент поставил точку в данных дискуссиях – депутатский корпус будет формироваться по следую­щей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной.

Перенос и сокращение квоты Ассамблеи народа Казахстана из Мажилиса в Сенат является правильным с политической и юридической точек зрения и совпадает с мнением населения.

Так, в социологических замерах фиксировалось наличие вопросов с определением политических функций АНК. На это указывало то, что поддержка квоты АНК в Парламенте носила относительный характер. При том, что 40% респондентов считали положительной прак­тикой назначение депутатов Мажилиса Парламента от АНК, большинство респондентов – 44,5% – затруднялись ответить и 15% были категорически против такой практики.

Казахстан будет давать отпор архаике и действовать во благо процветания будущего страны. Еще в 1980-х годах известный политолог Дж. Сартори отмечал, что развитие Италии сдерживает архаика сознания. Стимулы политической культуры не работают. Общественное влияние, как и значимость экспертного мнения, ограничено, что оставляет Италию в рамках ее «провинциального» ложа». Другими словами, те, кто закоснел в архаических структурах менталитета, могут подвергаться социальной коррозии, торможению в силу отсутствия дальнейших стимулов развития. Сегодня в Казахстане проводится комплексная реконструкция пространства политики для функционирования такой системы, которая бы учитывала, с одной стороны, аспекты национальной безопас­ности, а с другой – потребности раскрепощения социальной инициативы граждан. Президент вновь убедительно показал, что долгосрочные интересы государства для него важнее каких-то дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния.

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