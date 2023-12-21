Расплатился свободой: жителя Темиртау посадили на 6 лет за невыплату долга

Житель Темиртау год избегал обязательства по выплате долга, назначенного судом, и был осужден, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК
45-летняя горожанка заявила в Старогородской отдел полиции УП Темиртау на 31-летнего мужчину, который не исполнял вступившее в силу решение суда о взыскании в ее пользу долга в 54 млн тенге.
Факт был зарегистрирован по уголовной статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа".
"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый в течение года умышленно не исполнил требования исполнительного документа, более того, воспрепятствовал этому. Злоумышленник находился под домашним арестом на время расследования. Позже Темиртауский городской суд вынес подсудимому вердикт в 6 лет лишения свободы", — рассказали в полиции.