Расплатился свободой: жителя Темиртау посадили на 6 лет за невыплату долга

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Житель Темиртау год избегал обязательства по выплате долга, назначенного судом, и был осужден, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК 

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

45-летняя горожанка заявила в Старогородской отдел полиции УП Темиртау на 31-летнего мужчину, который не исполнял вступившее в силу решение суда о взыскании в ее пользу долга в 54 млн тенге. 

Факт был зарегистрирован по уголовной статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа".

"В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый в течение года умышленно не исполнил требования исполнительного документа, более того, воспрепятствовал этому. Злоумышленник находился под домашним арестом на время расследования. Позже Темиртауский городской суд вынес подсудимому вердикт в 6 лет лишения свободы", — рассказали в полиции. 

#суд #приговор #Темиртау #долг #лишение свободы

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