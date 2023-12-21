Расплатился свободой: жителя Темиртау посадили на 6 лет за невыплату долга

Житель Темиртау год избегал обязательства по выплате долга, назначенного судом, и был осужден, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz /Адильбек Тауекелов

45-летняя горожанка заявила в Старогородской отдел полиции УП Темиртау на 31-летнего мужчину, который не исполнял вступившее в силу решение суда о взыскании в ее пользу долга в 54 млн тенге.

Факт был зарегистрирован по уголовной статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа".