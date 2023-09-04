Расширен перечень видов залогового имущества для льготного микрокредитования молодежи

Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С сегодняшнего дня расширен перечень видов принимаемого залогового имущества для льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в качестве залогового обеспечения дополнительно принимаются:

- деньги, размещенные на счетах в банках второго уровня;

- недвижимое имущество в городах республиканского значения, областного значения, в районных центрах, городах областного и районного подчинения, а также в селах и сельских населенных пунктах;

- земельные участки сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности/на праве первичного долгосрочного возмездного землепользования (аренды) (пашни);

- земельные участки с инфраструктурой обводнения и ограждения пастбищ;

- земельные участки для ведения садоводства;

- специализированная техника.

Порядок предоставления микрокредитов, основные условия и способы обеспечения микрокредита устанавливаются договором поручения.

Размер микрокредита составляет до 5 млн тенге, с максимальным сроком – до 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для сферы животноводства). Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 года до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более
5 лет.

Также для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

Обязательным условием является наличие залогового обеспечения.

С более подробной информацией и часто задаваемыми вопросами по микрокредитованию молодежи можно ознакомиться на сайте https://www.agrocredit.kz.

Адреса филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» указаны на сайте https://www.agrocredit.kz/ru/main/contacts/affiliates.

 

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