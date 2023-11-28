Расширить полномочия банковского омбудсмена предлагает финрегулятор

Таким образом, этот институт сможет решать споры по займам граждан, а его решения станут обязательными для исполнения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, за 10 месяцев 2023 года в агентство поступило 49,8 тыс. обращений от граждан. Основная доля обращений граждан и организаций приходилась на банковский сектор – 55%. По вопросам деятельности микрофинансовых организаций – 27%, субъектов страхового рынка – 2%, иных субъектов финансового рынка – 16%.

«После выявления нарушений в отношении финансовых организаций с начала 2023 года применено 153 меры и 130 административных взысканий на общую сумму 162,6 млн тенге. В результате банками реструктурированы займы 523,4 тыс. заемщиков, микрокредиты - 590,3 тыс. заемщиков», – отметил он.

Терентьев сообщил, что для решения проблем заемщиков, у которых возникли трудности с погашением кредитов, депутатами инициированы поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

Если поправки будут приняты, то минимальный срок просрочки составит 24 месяца – за это время банки и МФО обязаны урегулировать проблемную задолженность физлиц и только после истечения этого периода, вправе будут уступать такие кредиты коллекторским агентствам. Долговая нагрузка заемщика в рамках урегулирования будет снижаться через списание начисленных неустойки, пени и штрафов. Коллекторов обяжут урегулировать просроченную задолженность населения по приобретенным кредитам граждан.

Также в целях усовершенствования механизма разрешения споров между потребителями и финорганизациями, агентство предлагает расширить полномочия банковского омбудсмена путем введения нормы о рассмотрении споров по всем кредитам граждан.