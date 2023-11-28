Расширить полномочия банковского омбудсмена предлагает финрегулятор

Банки и финансы
667
Кунапия Гульмира
корреспондент

Таким образом, этот институт сможет решать споры по займам граждан, а его решения станут обязательными для исполнения, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz

Как рассказал директор департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, за 10 месяцев 2023 года в агентство поступило 49,8 тыс. обращений от граждан. Основная доля обращений граждан и организаций приходилась на банковский сектор – 55%. По вопросам деятельности микрофинансовых организаций – 27%, субъектов страхового рынка – 2%, иных субъектов финансового рынка – 16%.

«После выявления нарушений в отношении финансовых организаций с начала 2023 года применено 153 меры и 130 административных взысканий на общую сумму 162,6 млн тенге. В результате банками реструктурированы займы 523,4 тыс. заемщиков, микрокредиты - 590,3 тыс. заемщиков», – отметил он.

Терентьев сообщил, что для решения проблем заемщиков, у которых возникли трудности с погашением кредитов, депутатами инициированы поправки по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

Если поправки будут приняты, то минимальный срок просрочки составит 24 месяца – за это время банки и МФО обязаны урегулировать проблемную задолженность физлиц и только после истечения этого периода, вправе будут уступать такие кредиты коллекторским агентствам. Долговая нагрузка заемщика в рамках урегулирования будет снижаться через списание начисленных неустойки, пени и штрафов. Коллекторов обяжут урегулировать просроченную задолженность населения по приобретенным кредитам граждан.

Также в целях усовершенствования механизма разрешения споров между потребителями и финорганизациями, агентство предлагает расширить полномочия банковского омбудсмена путем введения нормы о рассмотрении споров по всем кредитам граждан.

«Сейчас банковский омбудсмен рассматривает обращения только по ипотечным займам, уступленным финансовыми организациями коллекторским агентствам. С введением нормы, в периметр вопросов будут включены потребительские банковские займы и микрокредиты с установлением обязательности исполнения кредиторами решений банковского омбудсмена», – пояснил Терентьев.

#долг #кредиты #омбудсмен #коллекторы

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
«Я прививки не боюсь...»
В городе горе – гололед
По признакам сепаратизма
Добро пожаловать в Улытау!
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Добровольно отказываться от получения кредитов смогут казах…
Тенге закончил неделю ослаблением к доллару, евро и рублю
Нацбанк снизил базовую ставку
Банки и МФО смогут обмениваться данными с кредитным бюро в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]