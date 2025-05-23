Фото: пресс-служба МЧС РК

В кулуарах Сената министр транспорта Марат Карабаев рассказал журналистам о том, как продвигается расследование крушения самолёта AZAL вблизи Актау, сообщает Kazpravda.kz

«Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап - сбор материалов соответствующих. Он был завершен. Второй этап - когда идет исследование собранных материалов. Сейчас мы находимся на этапе исследования. В рамках исследования совместно с иностранными специалистами, в том числе с экспертами ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим. авт.) побывали в Баку, Грозном, Ростове-на-Дону», – сообщил он.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту самолета находилось 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Как сообщалось ранее, в РК создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения. Президент поручил Правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Минтранспорта.