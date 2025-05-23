Расследование крушения самолета AZAL под Актау перешло на новый этап

Сенат
120
Дана Аменова
корреспондент

Специалисты проводят исследование собранных материалов

Фото: пресс-служба МЧС РК

В кулуарах Сената министр транспорта Марат Карабаев рассказал журналистам о том, как продвигается расследование крушения самолёта AZAL вблизи Актау, сообщает Kazpravda.kz

«Любое расследование делится на несколько этапов. Первый этап - сбор материалов соответствующих. Он был завершен. Второй этап - когда идет исследование собранных материалов. Сейчас мы находимся на этапе исследования. В рамках исследования совместно с иностранными специалистами, в том числе с экспертами ИКАО (Международная организация гражданской авиации - прим. авт.) побывали в Баку, Грозном, Ростове-на-Дону», – сообщил он.

Напомним, 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение близ Актау. На борту самолета находилось 67 человек. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили 29 человек, включая троих детей.

Как сообщалось ранее, в РК создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран. 

ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения. Президент поручил Правительству представить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий авиакатастрофы.

Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Минтранспорта.

#Актау #самолет #авиакатастрофа #AZAL

Популярное

Все
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Комедия со слезами на глазах
Шквал стрел и дыхание гор
Три шедевра Ролана Пети на сцене «Астана Опера»
Тогда «Динамо», сегодня – «Кайрат»
За плечами Толкын Дуланбаевой 35 лет работы в школе
Казахский учить, как Лего собирать
«Не бойтесь просить о помощи!»: МВД обратилось к детям
Талант идею превращает в магию
Куда хочу – туда лечу!
Расцветет все вокруг
Ребятишки из социально уязвимых семей получили подарки
Равные возможности и современные технологии
Бабочки, которые приносят удачу
Ценитель древностей
Это гордое слово – Учитель
В предвкушении
Разработана «дорожная карта» аграрных проектов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Если вы подверглись цифровой атаке...
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Началась вторая фаза сохранения Северного Арала
Актуально и сто лет спустя
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
В Актау проложили 1,5 км новых магистральных инженерных сетей
Три крупных спортивных объекта Атырау вернули в госсобственность
Мединский сообщил, что Киев запросил переговоры между Зеленским и Путиным
«Мы кочуем навстречу себе, Узнаваясь в другом…»
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
В США начали процесс снятия санкций с Сирии
Начато возведение крупного металлургического завода
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Трижды обманувший смерть
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Жару сменят дожди в Казахстане

Читайте также

Сенатор предложил ужесточить наказание за хулиганство
Восстановить институт доследственной проверки предложил сен…
От статуса арендодателя «Байконура» к статусу участника кос…
Сенат закрепил договоренность Казахстана и Кыргызстана о вз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]