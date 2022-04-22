Расследование начато в отношении руководителей финпирамиды Qnet в Казахстане

Территориальный департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Акмолинской области начал досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании «Qnet», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.

В отношении одного из фигурантов дела санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иная информация в интересах следствия в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается.