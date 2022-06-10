Рассмотрели оргвопросы

Организационные вопросы стали предметом рассмотрения депутатов на первой сессии областного маслихата Жетісу.

В частности, депутаты избрали секретаря маслихата. На эту должность депутат Марат Аубакиров предложил кандидатуру Гульнар Тойлыбаевой, и его предложение единогласно поддержали коллеги.

Начинала она с должности школьного учителя. В разные годы работала главным специа­листом отдела внутренней политики Ескельдинского района, заведующей отделом областного филиала партии «Nur Otan», заместителем председателя, первым заместителем в данной структуре. До настоящего времени занимала должность исполнительного секретаря Алматинского областного филиала партии «АMANAT».

Гульнар Кожагуловна поблагодарила всех за высокое доверие и подчеркнула, что оправдает его, приложит все усилия для процветания родного края.

Кроме того, депутаты маслихата области Жетісу утвердили структуру и штатное расписание, регламент. Сформированы постоянные комиссии. Создано государственное учреждение «Аппарат маслихата области Жетісу».