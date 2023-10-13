Рассылку о сбежавших из тюрьмы Аркалыка преступниках распространяют в WhatsApp

В областном ДУИС информацию о беглецах опровергли

Фото: stopfake.kz

Жители Костанайской области распространяют в WhatsApp предупреждение о сбежавших из тюрьмы преступниках. Шестерым вооруженным заключенным якобы удалось сбежать из учреждения в поселке Аркалык, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Костанайской области информацию о беглецах опровергли.

«Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанайской области сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях о сбежавших осужденных из исправительного учреждения в Аркалыке, не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.