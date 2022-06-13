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Общество
Рассылку о снижении пенсионного возраста для женщин прокомментировали в Минтруда

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что информация о снижении пенсионного возраста для женщин с января 2023 года – фейк, передает Kazpravda.kz.

"Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что Указом Президента РК с 1 января 2023 года возраст выхода женщин на пенсию будет снижен до 58 лет, не соответствует действительности", - говорится в информации ведомства.

В МТСЗН напомнили, что установленный законодательно возраст выхода женщин на пенсию основан на результатах исследований и долгосрочных актуарных прогнозах, проведенных международными и отечественными экспертами, соответствует международной практике и складывающейся экономической и демографической ситуации в мире.

"Утвержденный возраст обусловлен необходимостью формирования адекватных пенсионных выплат после выхода казахстанок на заслуженный отдых, с учетом базовой и солидарной пенсий и выплат из Единого накопительного пенсионного фонда. При этом система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы. В связи с этим повышается роль накопительной пенсии, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов, чем больше период перечисления и размер пенсионных взносов, тем она выше", - пояснили в министерстве.

Для казахстанцев, которые не имеют солидарного стажа и не участвуют сегодня в накопительной пенсионной системе, ранний выход на пенсию в возрасте 50+ не обеспечит достойных выплат, отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, гражданам предоставляется право раннего выхода на пенсию. Так, при достаточности пенсионных накоплений в ЕНПФ по достижении возраста 55 лет (мужчины) и 52,5 лет (женщины), казахстанцы могут оформить пенсионный аннуитет (право на пенсионные выплаты из пенсионных накоплений до наступления пенсионного возраста).

С 2021 года у вкладчиков ЕНПФ есть возможность заключить отложенный договор пенсионного аннуитета. То есть, женщины могут заключить его в 42,5 года, мужчины – в 45 лет.  Выплаты из страховой организации при этом начнут осуществляться в 52,5 и 55 лет соответственно.

Граждане, работающие во вредных условиях труда, могут воспользоваться пенсионным аннуитетом с 40 лет, при этом выплаты по таким договорам начинаются с 50 лет.

В 2022 году, по данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, стоимость немедленного пенсионного аннуитета для мужчин составляет 7,1 млн тенге, для  женщин –  9,5 млн тенге, стоимость отложенного пенсионного аннуитета для мужчин  – 6,5 млн тенге, для  женщин – 8,1 млн тенге.

"Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", - добавили в минтруда.

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