Автомобилистов просят соблюдать меры предосторожности
В соцсетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года, так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
Министерство внутренних дел официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
Согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения лицом предоставляются:
- документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
В случае обмена водительского удостоверения, после истечения срока действия, дополнительно требуется медицинская справка.
При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается, добавили в МВД.