Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях и чат-группах распространяется информация о необходимости замены водительских удостоверений до 10 апреля текущего года, так как якобы после этой даты замена водительских удостоверений будет производиться после сдачи теоретического экзамена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Министерство внутренних дел официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Согласно правилам приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений для замены водительского удостоверения лицом предоставляются:

- документ, удостоверяющий личность, или документы в электронной форме из сервиса цифровых документов;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

В случае обмена водительского удостоверения, после истечения срока действия, дополнительно требуется медицинская справка.

При этом сдача экзаменов на знание правил дорожного движения при замене водительских удостоверений не предусматривается, добавили в МВД.