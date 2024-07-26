Растет достойная смена

Уже в пятый раз областной русский драматический театр собирает детские актерские коллективы в рамках Международного фестиваля имени Камата Касенова. В этом году в нем приняли участие юные артисты из Алматы, Кордая, Бишкека и Тараза. Любители искусства Мельпомены смогли оценить высокий уровень сценической игры ребят и насладиться целым рядом новых постановок по мотивам известных детских произведений, в числе которых «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Кошкин дом» Самуила Маршака. Юные зрители смогли перенестись в волшебный мир сказок, а взрослые – в далекое детство.

Фестиваль берет свое начало в 2020 году. Именно тогда ушел из жизни бывший художественный руководитель театра Камат Касенов, которому принадлежит идея его организации. Это первый и единственный подобный проект в Казахстане. Он поддержан областным управлением культуры, архивов и документации, русской общиной «Радонеж» и представительством Россотрудничества в Казахстане.

– Первые два фестиваля проходили в режиме онлайн в 2020 и 2021 годах, – рассказала замес­титель директора областного русского драматического театра Валерия Сон. – В них участвовали детские коллективы из Казахстана, России, Кыргызстана, Украины, Сербии, Испании.

В рамках фестиваля проводятся мастер-классы по актерскому мас­терству, сценической речи и сценическому движению. Мероприя­тие несет как просветительскую и профессиональную функцию в сфере театрального искусства, так и общечеловеческую – способствует сплочению, дружбе, искренности и душевной близости. Здесь выявляются новые таланты, оказывается поддержка детским театральным коллективам, которые в будущем станут достойной сменой нынешнему поколению артистов.

Многие участники с учетом юного возраста показали действительно качественную и профессиональную игру. Кому-то, возможно, немного не хватило смелости, кому-то – чуточку артистизма, но в целом ребята продемонстрировали превосходный результат, а значит, и руководители театральных кружков постарались на славу.

– Взять хотя бы сказку-комедию «Тутта + Людвиг», поставленную по произведению шведского писателя Яна Улофа Экхольма. На мой взгляд, юным артистам из школьного театра Globus из Алматы удалось успешно перенести на сцену описанную на книжных страницах историю о дружбе кур и лис. Ребята сыграли очень убедительно, эмоционально и талантливо, – считает Валерия Сон.

Гости из Кордайского района показали интерактивную сказку «Незнайка», рассказав о том, что в жизни важно учиться, что знания – ключ к свершениям и победам, достижению целей.

– С каждым годом детей, желающих заниматься в кружках, становится все больше, – рассказала руководитель драмкружка «12 стульев» детско-юношеского центра села Кордай Мадина Толеукул. – Это, безусловно, радует. И я как педагог со своей стороны стараюсь приложить максимум усилий, чтобы школьники постоянно развивались и им не было скучно на наших занятиях. Хочу выразить благодарность организаторам фестиваля за то, что они помогают популяризировать театральное искусство.

Учащиеся алматинской детской театральной студии Sats ComUnity представили на суд зрителей классическую сказку Вильгельма Гауфа «Маленький Мук». Спектакль несколько отличался от традиционной формы подачи. Режиссер и педагог студии Ирина Арнаутова сделала акцент на абстрактное мышление и фантазию. Постановка показывает, как важно оставаться человеком, нести в мир добро, а не поддаваться алчности и жес­токости.

– Я занимаюсь в студии уже три года. Мне нравится выступать на сцене, примерять на себя разные роли. Это очень увлекательно. Мне также нравится, что на занятиях нас учат чему-то новому. Большое значение имеет и то, что педагоги умеют расположить к себе и всегда находят общий язык с учащимися. В будущем мне бы хотелось попробовать исполнить главную женскую роль в спектакле по поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Надеюсь, когда-нибудь смогу это сделать, – сказала воспитанница студии Карина Истомина, сыгравшая главную роль в сказке Гауфа.

Заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Сара Мадиева считает, что подобные проекты способствуют не только развитию театрального искусства среди детей, но и укреплению международных культурных связей.