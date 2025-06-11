Растет спрос на профи

Год рабочих профессий
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Фестиваль рабочих профессий в селе Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области стал важным событием Года рабочих профессий.

фото акимата СКО

Масштабная профориен­тационная площадка объединила 20 колледжей региона. Каждое учебное заведение представило лучшие образовательные программы и рассказало о новых рабочих специальностях, востребованных на современном рынке труда. Участники смогли получить консультации и пройти мастер-классы.

Сегодня в регионе создаются профильные классы при школах, открываются новые направления в колледжах по таким профессиям, как полевод, птицевод, автослесарь, электрик, пекарь, семеновод.

Госзаказ на подготовку рабочих специалистов увеличен до 1 742 грантов – это на 105 больше, чем в прошлом году. Уже сейчас уровень трудоустройства выпускников колледжей достигает 98%. В регионе готовятся к Форуму молодых лидеров рабочих профессий. Здесь также разрабатывается Атлас новых профессий.

#фестиваль #рабочие профессии #Явленка

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