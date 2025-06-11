Масштабная профориен­тационная площадка объединила 20 колледжей региона. Каждое учебное заведение представило лучшие образовательные программы и рассказало о новых рабочих специальностях, востребованных на современном рынке труда. Участники смогли получить консультации и пройти мастер-классы.

Сегодня в регионе создаются профильные классы при школах, открываются новые направления в колледжах по таким профессиям, как полевод, птицевод, автослесарь, электрик, пекарь, семеновод.

Госзаказ на подготовку рабочих специалистов увеличен до 1 742 грантов – это на 105 больше, чем в прошлом году. Уже сейчас уровень трудоустройства выпускников колледжей достигает 98%. В регионе готовятся к Форуму молодых лидеров рабочих профессий. Здесь также разрабатывается Атлас новых профессий.