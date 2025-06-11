Растет спрос на профи Год рабочих профессий 11 июня 2025 г. 2:00 86 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО Фестиваль рабочих профессий в селе Явленка Есильского района Северо-Казахстанской области стал важным событием Года рабочих профессий. фото акимата СКО Масштабная профориентационная площадка объединила 20 колледжей региона. Каждое учебное заведение представило лучшие образовательные программы и рассказало о новых рабочих специальностях, востребованных на современном рынке труда. Участники смогли получить консультации и пройти мастер-классы. Сегодня в регионе создаются профильные классы при школах, открываются новые направления в колледжах по таким профессиям, как полевод, птицевод, автослесарь, электрик, пекарь, семеновод. Госзаказ на подготовку рабочих специалистов увеличен до 1 742 грантов – это на 105 больше, чем в прошлом году. Уже сейчас уровень трудоустройства выпускников колледжей достигает 98%. В регионе готовятся к Форуму молодых лидеров рабочих профессий. Здесь также разрабатывается Атлас новых профессий. #фестиваль #рабочие профессии #Явленка