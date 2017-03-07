​Растет взаимный товарооборот

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В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений. Лидеры выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Афганистана в Казахстан в ноябре 2015 года. В частности, за последнее время был отмечен значительный рост взаимного товарооборота.

Главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Афганистаном, которое отмечалось 12 февраля нынешнего года.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Афганистане с учетом того, что Республика Казахстан в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН председательствует в Комитете по Афганистану.

Президент Афганистана подтвердил свое участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества и саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, которые пройдут в Астане в текущем году.

Телефонный разговор состоялся по инициативе афганской стороны, сообщила пресс-служба Президента. 

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