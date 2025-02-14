Растущий Кентау

Отстояли статус

Осенью позапрошлого года в Казахстане утвержден новый перечень моногородов. Особый статус, предполагающий участие в государственных программах развития, сохранили только два десятка из 27 городов.

На правительственном уровне удалось доказать, что Кентау вправе оставаться в списке моногородов. Несмотря на то, что градообразующее предприятие – комбинат «Ачполиметалл» – давно закрыто.

– Попытка исключить Кентау из списка моногородов действительно предпринималась, – рассказывает аким Кентау Жандос Тасов. – Такое решение негативно отразилось бы на социально-экономическом положении и уровне жизни людей. Осложнились бы перспективы развития. А они есть и очевидны. К примеру, привлечение Правительством инвестиций в экономику моногородов и решение инфраструктурных проблем позволяет строить дороги, жилье, решать коммунальные проблемы и открывать новые предприятия.

К счастью для Кентау, его экономика никогда не основывалась исключительно на горнодобыче и переработке руды. Хотя, конечно, мировую славу город снискал благодаря высоким достижениям в горном деле и обогащении руд на комбинате «Ачполиметалл», обеспечивавшем работой в лучшие времена почти 15 тыс. жителей.

В первое десятилетие в городе построили также трансформаторный и экскаваторный заводы, молкомбинат, швейно-трикотажную фабрику. Сейчас работает только трансформаторный завод. Его-то и определили в качестве градообразующего предприятия, когда решался вопрос о статусе моногорода.

Конечно, на АО «Кентауский трансформаторный завод» трудоуст­роено намного меньше горожан, чем на комбинате «Ачполиметалл». Но его значение для города, всегда славившегося технарями, огромное.

АО «КТЗ» в ходе модернизации избавилось от устаревшей производственной базы, успешно перешло на новейшее высокотехнологичное оборудование от ведущих западных фирм. Спрос на продукцию, доля казахстанского содержания в которой составляет 85%, велик, и свидетельство тому – огромная площадка перед цехом, вплотную заставленная оборудованием, готовым к отгрузке.

На базе трансформаторного завода создали политехнический колледж, учащиеся которого проходят дуальное обучение в производственных цехах. Для них даже предусмотрели рабочую спецовку зеленого цвета, чтобы сразу было понятно, что это практиканты.

Так я запросто вычислила в цехе Казбека Байгазиева и Иляра Айдинова. Казбек трижды в неделю приходит сюда на практику, планируя после учебы связать свое будущее с родным городом и заводом. Иляр уже зачислен в штат предприятия, успешно сочетая работу и обучение.

– Мне на заводе очень нравится, – делится Иляр Айдинов. – Все хорошо здесь. Всегда подскажут и покажут. Научат, если что-то не знаешь. Легко работается.

АО «КТЗ» – одно из шести электротехнических предприятий, входящих в холдинг Alageum Electric. Завод является основным поставщиком специалистов, которые, получив образование в колледже, находят работу в Алматы, Уральске, Шымкенте, Актау или Петропавловске, где расположены предприятия компании.

Вообще же в Кентау шесть колледжей, ежегодно выпускающих сотни специалистов. И большинство старается найти работу если не в Кентау, то в соседнем Туркестане. До областного центра всего 25 км, и многие кентаусцы там работают.

Перенос областного центра послужил своеобразным импульсом для развития Кентау, разбудив деловую активность. Если исходить из того, что первый индикатор перспективности населенного пункта – цены на недвижимость, то в последние годы они взлетели. Вырос спрос на земельные участки, строится новый жилой массив «Шугыла», что в свою очередь порождает спрос на стройматериалы и рабочие руки.

Да, кентаусцы по-прежнему едут на вахты в Норильск и другие города России, но, как правило, это люди среднего и старшего поколения. В основном шахтеры, которые не смогли найти применение своим рукам после закрытия в 2009 году Кентауской горнообогатительной фабрики.

С каждым годом таких становится все меньше, и, похоже, для них тоже вскоре появится работа в родном городе. Турецкий инвестор решил взяться за переработку отходов Баялдырского хвостохранилища, занимающего 160 га. Сотни тонн шламов, содержащих полиметаллы, лежат под слоем глины.

Второй год ведется реконструкция предприятия, на котором обещают дать работу нескольким сотням местных жителей.

В ближайшее время предстоят­ общественные слушания, на которых кентаусцев ознакомят с экологической составляющей проекта. Для города это очень больной воп­рос, учитывая не совсем благополучную экологическую ситуацию.

На протяжении многих лет кентаусцы ставили перед Правительством вопрос о необходимости признать город зоной чрезвычайной экологической ситуации, доказывая с цифрами и фактами влияние экологии на здоровье местных жителей.

Люди логично задавали вопрос, почему одна сторона улицы, по которой проходит административный раздел между Сауранским районом и городом Кентау, находится в зоне экологического бедствия, а вторая – не попадает под эту категорию.

Настойчивость в отстаивании своих интересов помогла. Минувшей осенью стало известно, что Кентау признали зоной чрезвычайной экологической ситуации.

– К середине лета, надеемся, завершится законодательное оформ­ление статуса зоны экологического бедствия, – комментирует ситуацию Жандос Тасов. – Тогда будет предусмотрена экологическая выплата в размере 20% от оклада. Поднимутся доходы местных жителей, уровень жизни станет выше.

Большое дело малого бизнеса

Город живет тогда, когда в нем живут люди. Все разговоры о том, что Кентау депрессивный город – не более чем досужие вымыслы. Да, расположен он в тупике, упирается в горы.

В свое время на въезде был шлагбаум, на котором проверяли, кто и зачем едет в шахтерский город. Это уже само по себе предполагало, что другой дороги просто нет.

Сегодня в Кентау можно въехать по новой дороге со стороны Туркестанского аэропорта.

Растет и численность населения. Сегодня здесь проживают 74 тыс. человек, а еще пять лет назад этот показатель был ниже почти на 5 тыс. Еще 26 тыс. человек проживают в четырех близлежащих населенных пунктах, входящих в состав Кентау. Вот таким огромным человеческим потенциалом и трудовым ресурсом он обладает.

В структуре экономики города 60% составляет промышленность, 14% – сельское хозяйство, остальное – малый и средний бизнес.

Развитие предпринимательства и сферы услуг в последние годы набирает обороты. Частная инициатива выливается в открытие многочисленных кафе, фотостудий, фитнес-залов, косметичес­ких салонов, небольших цехов, в которых создают рабочие места и предоставляют возможности землякам заработать на жизнь.

Вырастив четверых детей, Фарида Наджимова впервые вышла на работу, как она подчеркнула, в возрасте «глубоко за 30». В марте прошлого года ее приняли на работу в швейный цех. От знакомых узнала, что требуются швеи с обучением непосредственно на рабочем месте.

– Конечно, я умела только строчку делать, да и та не всегда ровной получалась, – откровенничает Фарида Наджимова. – Дома часто приходилось что-то перешивать детям, но это совсем другое. Меня здесь быстро всему научили, и теперь я работаю на равных. С удовольствием каждое утро иду на работу. Сколько можно дома сидеть?! Да и подрастающие дети требуют все больше расходов, так что одному мужу трудно обеспечивать потребности большой семьи.

Гульнара Тажитдинова – профессиональная швея. В свое время работала в Доме быта села Карнак, шила мужскую верхнюю одежду. Для этого надо быть мастером высокой квалификации. А когда Дом быта закрыли, работала на дому, выполняла частные заказы.

– Медицинский халат – это слишком просто для меня, – Гульнара Тажитдинова показывает идеальную строчку. – Дома надоело сидеть, хотелось среди людей быть, вот и пришла работать в цех. Коллектив у нас женский, дружный, веселый. Всегда готовы поддержать друг друга, выслушать, помочь.

Предприятие специализируется на пошиве костюмов и халатов для медицинского персонала. Цвета и фасоны разные. Чаще всего форму для своих сотрудников заказывают отдельные медицинские учреждения. Появились уже и регулярные корпоративные клиен­ты, наладили контакты с магазинами, которые берут швейные изделия на реализацию.

Администратор цеха Сабыржан Абдуллаев сообщил, что в январе 1 500 изделий отправили заказчикам. Цех постоянно наращивает объемы производства, обеспечивая работой 30 швей.

Сейчас руководство города работает над созданием еще одной индустриальной зоны, которая станет толчком для организации своего дела предприимчивыми горожанами. Ее особенность в том, что малому и среднему бизнесу предложат готовые цеха – заходи и работай. Для предпринимателей предусмотрен тариф на электроэнергию в размере 25 тенге за кВт·ч. Это почти вдвое ниже действующего тарифа для юридических лиц.

– Кентау – дотационный город, – делает расклад Жандос Тасов. – Собственные доходы – три миллиарда тенге, годовой же бюджет города – 17 миллиардов тенге. В ближайшей перспективе вряд ли сможем сами заработать на жизнь, но к этому стремимся. Статус моногорода – хорошее подспорье, помогает решить инфраструктурные проблемы и тем самым улучшить перспективы города. Инвесторы более охотно будут идти к нам.

Инфраструктура и температура

Прошлая зима для Кентау была холодной и проблемной. В 30-градусный мороз из строя вышла местная ТЭЦ, батареи отопления мгновенно остыли. Виной всему – изношенная инфраструктура. Та же ТЭЦ-5 не ремонтировалась полвека. Неудивительно, что степень изношенности оборудования теплоэнергоцентрали достигла запредельно критического уровня. Порывы на теплотрассе, выход из строя технологического оборудования стали регулярными. Все котлы износились в буквальном смысле слова до дыр.

Между тем это – единственный стратегический объект, обеспечивающий растущий город централизованным отоплением.

Как это часто бывает, ЧП заставило обратить внимание на город и живущих в нем людей на самом высоком уровне. По поручению Главы государства разработали проект «Капитальный ремонт котлов № 7, 8, 9, 10, 11, 12 Кентауской ТЭЦ». Для модернизации теплоисточников были выделены средства из резервного фонда Правительства. Сумма колоссальная – 12,8 млрд тенге. Модернизация ТЭЦ началась в позапрошлом году и уже на стадии завершения.

Есть еще один крупный инфраструктурный проект, который на территории ТЭЦ реализует компания «ККС». Речь идет о строительстве до 2027 года газотурбинной установки мощностью 240 МВт.

Ее строительство стало возможным после того, как Кентау газифицировали. Природный газ пришел в частные дома, к системе подключили коммунальные и коммерческие предприятия. Теперь вот газотурбинная установка снизит дефицит энергетических мощнос­тей на юге, из-за чего сдерживается экономическое развитие.

После сдачи газотурбинной установки в эксплуатацию часть вырабатываемой электроэнергии получат близлежащие районы, кое-что останется для промышленности Кентау.

Полная техническая экспертиза около 300 км тепловых сетей показала, что уровень износа достиг 49%. 6,6 км магистральных сетей уже привели в порядок. Разработан проект реконструкции еще 14,5 км сетей, замена которых планируется в текущем году. Все это в конечном итоге повлияет на качество теплоснабжения города.

В комплексный план развития Туркестанской области кроме модернизации тепловых сетей входит также проект по реконструкции канализационной системы, включая строительство новых очистных сооружений.

Строить Кентау начали в 1955 году, и с тех пор никакого капитального ремонта городской инфраструктуры по большому счету не было. Это в полной мере касается не только инженерных коммуникаций, но и многоэтажных домов, средний возраст которых подбирается к полтиннику. Они тоже ветшают. Привести жилой фонд в порядок позволяет прог­рамма развития регионов.

По информации руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции города Кентау Талгата Исхакова, в общей сложности в Кентау 367 многоэтажных домов, из которых в 320 уже провели капитальный ремонт. В них полностью поменяли кровли, водопроводные трубы, систему отопления, привели в порядок фасады, в подъездах поставили окна и двери с домофонами и кодовыми замками.

На завершающую стадию вышли работы по капитальному ремонту нескольких домов, расположенных по проспекту Кунаева. Жители пристально следят за качеством работы подрядной организации, ведь оплачивать стоимость реконструкции придется самим.

– Мы довольны модернизацией, думаю, намного теплее станет в квартире, – говорит житель дома № 24 Владимир Валюшкин. – Видите, вот в соседних домах штукатурку обновили на фасадах, а наш подрядчик предложил утеп­лить и обшить декоративным сайдингом. Согласились, дома-то панельные и строились давно. Да и вид сразу преобразился.

Мать-одиночка Гульнура Исаева довольна внешним видом дома, планировкой и внутренней отделкой. Она одной из первых заселилась в новостройку по улице ул. Уалиханова, пусть пока и нет ничего в квартире, кроме корпешек.

Строительство двух трехэтажных домов на 30 квартир каждый инвестор завершил в конце прошлого года. Акимат выкупил все 60 квартир для распределения среди многодетных семей и социально уязвимых граждан.

В общей сложности на получение жилья от государства зарегистрировано более пяти тысяч граждан. Гульнура Исаева ждала своего часа 10 лет. Теперь у нее и у 15-летнего сына Ельнура двухкомнатная квартира площадью 60 кв. м.

– Планируем еще два дома рядом построить, так что юбилейный год будет богат на новоселья, – приоткрывает планы празднования 70-летнего юбилея города начальник отдела строительства, архитектуры и градостроительства Кентау Данияр Байсеитов. – По Генплану здесь еще восемь домов предусмотрено. Вся необходимая инфраструктура есть: дорога, освещение, электрическая подстанция, водопровод и система канализации, газопровод.

Программу празднования юбилея Кентау еще дорабатывают. Она включает десятки мероприятий. Среди них есть и долгожданные события. К примеру, в селе Карнак планируют достроить и торжественно открыть Дом культуры.

Его строят на средства Нацио­нального фонда по программе «Ауыл – ел бесігі». В населенном пункте проживают 16 тыс. человек, а Дома культуры нет. Бывшее здание признали аварийным. Все общественные мероприятия пос­ледние годы проводят в зале заседаний сельского акимата.

Аким села Карнак Муртас Диметов ничего против этого не имеет, но переживает, что это не позволяет проводить полноценные репетиции творческих коллективов и занятия в кружках. А талантов в Карнаке много, и наверняка они продемонстрируют свои способности на праздничном концерте во время празднования юбилея города, который Мухтар Ауэзов назвал «прекрасным венцом Черных гор».

Писатель приезжал осенью 1959 года, чтобы познакомиться с молодым городом. Тогда Кентау отмечал свой четвертый год рождения.

Директор Ачисайского полиметаллического комбината Сах Мауленкулов как-то рассказывал мне, что город шахтеров, строителей и металлургов настолько впечатлил писателя, что он задержался дольше, чем изначально планировал. Кентау поразил Мухтара Омархановича замечательными людьми, свежестью архитектурных идей, продуманностью планировки.

Глядя на город со смотровой площадки, расположенной на западной возвышенности, издали можно точно определить любой район Кентау, даже рассмотреть отдельные здания, возвышающие­ся на фоне пологих гор.

Действительно, он спланирован так, что все рядом, в шаговой дос­тупности. Это создает уют. И делает город комфортным для жизни людей, которые прочно связали с ним свою судьбу.

Одной поездки в зарождающийся город Мухтару Ауэзову оказалось достаточно, чтобы разглядеть его перспективу. И громко заявить, что «будущее Кентау прекрасно».

Эта мировоззренческая установка поддерживала людей в самые трудные годы, помогая пережить безвременье. Она сейчас тоже на устах. Позволяет строить планы на перспективу, которые, как и 70 лет назад, кентаусцы намерены осуществлять сообща.