Это закреплено в законе и гарантируется государством. Ми­нис­терство просвещения отмечает, что инклюзивное образование в нашей стране является одним из приоритетных направлений государственной политики и развивается в соответствии с меж­дународными конвенциями. Так, в стране действует нормативная правовая база, которая создает специальные условия для обу­чения детей с особыми образовательными потребностями на всех уровнях – от дошкольного до высшего образования.

– Внедрены нормы по оценке образовательных потребностей детей, психолого-педагогическому сопровождению, а также обеспечению вариативности и гибкости учебных планов и программ. Это позволяет адаптировать процесс обучения под особенности каждого ребенка и создавать им ком­форт­ные условия, – констатировала главный эксперт департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения Жания Кадырбаева.

Эксперт привела статистику: сегодня около 90% школ в стране создали условия для инклюзивного образования, что включает безбарьерный доступ, обеспечение кадрами и необходимыми материалами. Это порядка 6 тыс. учебных заведений. Более 90 тыс. детей с особыми потребностями уже охвачены данной формой обучения.

Также Министерством просвещения утверждены новые правила деятельности службы психолого-педагогического сопровождения, стандарты специальной психолого-педагогической поддержки детей, программа оценки особых образовательных потребностей. Введены новые должности: индивидуальный помощник для сопровождения детей с инвалидностью, особенно тех, кто испытывает трудности с передвижением, а также педагог-ассистент на уровнях дошкольного и технического, профессио­нального образования.

– Мы увеличили квоту приема в колледжи для лиц с инвалидностью с одного до 10 процентов, – отмечает эксперт. – Также внесли в классификатор специальностей квалификацию «педагог-ассистент», чтобы готовить специалистов на базе колледжей.

При этом ведомство отмечает, что важна подготовка квалифицированных специалистов. Жания Кадырбаева подчеркнула, что в 2024 году разработана образовательная программа по формированию базовых компетенций педагогов, работающих с детьми с особыми потребностями. Курсы повышения квалификации проводит АО «Өрлеу».

– Педагоги учатся мониторить учебные достижения обучающихся, чтобы определить, с какими трудностями они сталкиваются, адаптировать учебные планы, создавать индивидуальные программы, вносить изменения в способы оценивания результатов и использовать альтернативные методы обучения. Кроме того, в образовательные программы вузов уже включен модуль по инклюзивному образованию, что позволяет выпускникам быть готовыми к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, – пояснила главный эксперт.

Отметим, что в новых школах по проекту «Келешек мектептері» уже предусмотрено соз­дание комфортной и безопас­ной среды. В таких зданиях изначально закладываются все элементы безбарьерной среды: пандусы, широкие дверные проемы, лифты, специализированные санузлы. Также предусмотрены кабинеты для психолого-педагогического сопровождения, необходимое оборудование и специалисты для работы с детьми с особыми потребностями. Как отметила Жания Кадырбае­ва, «Келешек мектептері», как и другие средние школы, создают равный доступ к образованию для детей с особыми образовательными потребностями.

– В 2024–2025 годах более двух тысяч педагогов этих школ прошли курсы повышения квалификации, включая около 60 учителей, обученных по программе «Формирование базовых компетенций педагогов, реализующих инклюзивное образование», – добавила собеседница.

В школах «Келешек мектептері» могут открываться и специальные классы, если есть соответствующая потребность.

В планах Министерства просвещения – увеличение охвата детей инклюзивным образованием и специальной психолого-педагогической поддержкой, открытие психолого-медико-педагогических консультаций, кабинетов психолого-педагогической коррекции и поддержки детей с особыми образовательными потребностями в школах.