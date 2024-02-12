Районы, зарплаты, квартиры

Как сообщили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, всего в соответствии с нормами в восстановленных ­Катон-Карагайском и Маркакольском районах необходимо 112 штатных единиц сотрудников госучреждений. Их нужно обеспечить жильем. Кроме того, требуется построить или отремонтировать административные здания, осуществить их оснащение, подвести коммуникации.

Средства на разработку проектно-сметной документации выделены из областного бюджета – 26,4 млн тенге для Катон-Карагайского райо­на и 27,7 млн тенге – для Маркакольского. Основные затраты на административное обустройство запланированы за счет республиканского бюджета.