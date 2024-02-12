Районы, зарплаты, квартиры Свежий выпуск 12 февраля 2024 г. 3:30 1 Галина Вологодская Для административного обустройства вновь образованных районов Восточного Казахстана необходимо 14 млрд тенге. фото из архива "КП" Как сообщили в областном управлении экономики и бюджетного планирования, всего в соответствии с нормами в восстановленных Катон-Карагайском и Маркакольском районах необходимо 112 штатных единиц сотрудников госучреждений. Их нужно обеспечить жильем. Кроме того, требуется построить или отремонтировать административные здания, осуществить их оснащение, подвести коммуникации. Средства на разработку проектно-сметной документации выделены из областного бюджета – 26,4 млн тенге для Катон-Карагайского района и 27,7 млн тенге – для Маркакольского. Основные затраты на административное обустройство запланированы за счет республиканского бюджета. #жилье #ВКО #бюджет #обустройство