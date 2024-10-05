Раз в три года обновляй знания

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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Как учителя проходят курсы повышения квалификации

фото НЦПК «Өрлеу»

Согласно законодательству, каждый учитель раз в три года должен пройти обязательное повышение квалификации. Это нужно, чтобы не утратить навыки и быть в тренде профессии. В этом педагогам помогает Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Это старейшая организация, которая имеет 76-летнюю историю. В советское время в регионах страны действовали институты повышения квалификации педагогов. В 2012 году все областные институты повышения квалификации реорганизовали и объединили под единым управлением НЦПК «Өрлеу».

Председатель центра Айдана Шилибекова отметила, что главная их задача – профессиональное развитие педагогов. В этом плане организация ведет разработку новой стратегии своей деятельности.

– Образование меняется каждый день. Мы сегодня не можем обучать педагогов, как раньше. Мы должны идти в ногу со временем, обеспечивать методологическое, содержательное развитие учителей, помогать им, предоставлять необходимые ресурсы, чтобы они качественно реализовывали свою профессиональную деятельность, – пояснила Айдана Шилибекова.

Какие программы и курсы реализуются для учителей, подробно рассказала директор филиала «Өрлеу» по Карагандинской области Мейрамгуль Жетписбаева. По ее словам, под курсы подпадают все педагоги дошкольного и среднего образования.

– Спектр программ у нас большой. Мы не обучаем предмету, потому что эти знания они получают в бакалавриате. Прежде чем разработать курсы, проводим большие исследования. Например, в этом году опросили более 120 тысяч педагогов по всей стране. Узнавали, что сейчас нужно учителю по предмету, методике, технологиям. Учитываем, куда движется наше образование, что происходит в мире. И вот такая интеграция помогает делать обучение более актуальным, – говорит она.

На курсах больше практики и интерактива

Мейрамгуль Жетписбаева отмечает, что программы курсов имеют модульную структуру. Здесь нет лекций, а упор делается на интерактивную и практическую деятельность. Это всегда групповые работы, где педагоги обсуждают тему, рефлексируют, делятся мнением, углубляя предметные знания. В рамках курсов центр организует и выездные занятия.

– Например, группа посещает инновационную школу, заходит на уроки. И такие занятия педагогам нравятся, ведь одно дело – рассказывать, а другое – самим увидеть, как ведет уроки лучший педагог, и использовать его методику в своей практике, – делится руководитель филиала центра.

В среднем курс повышения квалификации в «Өрлеу» длится две недели.

– Так как дается небольшой промежуток времени, мы делаем упор на контенте. Все программы актуализируем, обновляем, стараемся их cделать более полезными для педагогов, – отмечает Айдана Шилибекова, добавив, что сотрудники центра не просто обучают, но и тестирует слушателей курсов, чтобы оценивать эффективность обучения.

Всего в 2023 году 101 842 педагога прошли курсы повышения квалификации, из них около 90 тыс. учителей школ и около 12 тыс. педагогов детсадов.

Айдана Шилибекова объясняет, что каждый год государство выделяет средства на определенное количество педагогов по предметам и направлениям. Далее «Өрлеу» отправляет запрос в территориальные управления образования, которые уточняют потребность по регионам. Методкабинеты обращаются во все школы, чтобы те дали список педагогов, у которых уже подошел срок для повышения квалификации.

– Мы работаем исходя из потребностей педагогов, – продолжает глава НЦПК. – Например, к нам поступают запросы методкабинета или школы: обучите сто педагогов цифровым навыкам, и у нас есть готовая программа. Недавно методкабинет Астаны заявил, что у них высокая потребность в инклюзии. В школах учатся дети с особыми образовательными потребностями, и педагогам сложно грамотно организовывать с ними уроки. И мы откликаемся: начинаем разрабатывать содержание, подбирать преподавателей.

Для дошкольных организаций центр, к примеру, разработал программы по развитию игровых компетенций педагогов и пространственно-предметной среды.

– В международной практике применяется шкала ECERS, где четко расписано, что должно быть в детском саду, – рассказывает наша собеседница. – Согласно ей мы организовали программу, чтобы обучить и директоров детских садов, и воспитателей, и методистов. Кроме того, ведем программы по STEM-образованию, инклюзии, функциональной грамотности, робототехнике. Это то, что сегодня востребовано.

Помимо своих сотрудников, тренеров «Өрлеу» приглашает педагогов-практиков. Это не только школьные учителя, но и вузовские преподаватели, эксперты.

– Мы знакомим приглашенного специалиста с образовательной программой, оцениваем, правильно ли он понимает логику нашего обучения, – говорит руководитель карагандинского филиала Мейрамгуль Жетписбаева. – Да, у нас все учебные материалы готовы, но это не значит, что любой может прийти и преподавать. Нужна профессиональная подготовленность, умение работать со взрослой аудиторией, когда перед тобой – опытные педагоги, которых ты должен удивить, заинтересовать и обучить чему-то новому и актуальному.

Центр ведет не только кратко­срочные курсы, но и делает акцент на непрерывном профессиональном развитии педагогов.

– По инициативе Министерства просвещения ведется реализация проекта «Целевые школы», – акцентирует внимание Айдана Шилибекова. – В рамках него определены школы, особо нуждающиеся в методической поддержке. Мы проанализировали большой объем данных, чтобы определить проблемные вопросы, разработали онлайн-курс. Это уже не двухнедельный курс повышения квалификации, а системная работа со школой с несколькими этапами обучения, оцениванием, поддержкой на практике на протяжении года.

Председатель «Өрлеу» уверена, что необходимо создавать условия для развития педагогов не только повышением квалификации, но и через стимулирование, внутреннюю коллаборацию, внутришкольное обучение. Для этого центр делает ставку на цифровизацию, планируя внедрять технологии искусственного интеллекта, machine learning. Один из таких проектов – информацион­ная платформа «Ұстаз».

– Это онлайн-среда, где педагог будет вести свою деятельность. В личном кабинете будут храниться данные об участии в конкурсах, прохождении курсов, образовательных достижениях. И будет отражаться траектория развития педагога. Система за счет алгоритмов сама будет предлагать учителю рекомендации: пройти обучение, повысить навыки, участвовать в проекте. Сейчас платформа на этапе разработки. В Карагандинской области мы «обкатываем» ее в пилотном режиме, но только по блоку аттестации. Надеемся, сможем реализовать все механизмы платформы, и педагоги получат стимул для непрерывного развития, – заключила Айдана Шилибекова.

#Образование #центр #платформа #учителя #повышение квалификации #Өрлеу #Ұстаз

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