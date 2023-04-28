Разбушевавшаяся пассажирка избила таксиста в Темиртау

Женщина избила водителя такси в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Около 21:00 в Восточный отдел полиции УП Темиртау сообщили о неизвестном, устроившем разборку с таксистом в одном из районов города.

Наряду батальона патрульной полиции 33-летний частный извозчик рассказал, что несколькими минутами ранее подвозил клиентку.

Между ними завязалась словесная ссора, при которой женщина нанесла мужчине удары каким-то металлическим предметом.

По горячим следам полицейские задержали 27-летнюю подозреваемую. Пассажирка призналась, что, выясняя отношения с таксистом, пустила в ход связку ключей.

Потерпевшего направили на судмедэксмертизу. Ведется досудебное расследование по уголовной статье «Хулиганство».