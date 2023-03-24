Раздел медицинских данных "eDensaulyq" расширят в "eGov mobile"

В мобильном приложении «eGov mobile» в пилотном режиме реализуется новый раздел «eDensaulyq», который содержит расширенные медицинские данные населения.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Вопросы цифровизации здравоохранения обсудили на совещании с центральными и местными исполнительными органами под председательством заместителя премьер-министра Алтая Кульгинова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Цифровизация здравоохранения направлена на повышение доступности медицинской помощи и упрощение работы медиков. В этой связи в стране ведется целенаправленная системная работа по углублению цифровизации и объединению имеющихся информационных систем в области здравоохранения.

На сегодняшний день в пилотном режиме в мобильном приложении «eGov mobile» реализуется новый раздел «eDensaulyq», который содержит расширенные медицинские данные населения, в том числе статус донорства (прижизненное), электронные рецепты, сведения о медотводах, учет по беременности, диспансерный учет, факты госпитализации, информацию о вакцинации, сведения о результатах лабораторных исследований, оказанные клинико-диагностические услуги (прием врача и т.д.), больничные листы.

Отмечается, что наличие всей этой информации в одном разделе приложения обеспечивает прозрачность оказания медицинской помощи. Жители страны в любой момент могут получить нужную информацию, касающуюся своих медицинских данных.

«Необходимо активизировать и углублять процессы цифровизации здравоохранения, чтобы медицинская помощь стала еще доступнее, увеличивался перечень услуг, которые можно получить, не выходя из дома, повышалось качество их оказания», — отметил Алтай Кульгинов.

По итогам совещания местным исполнительным органам было поручено усилить работу по интеграции информационных систем и дальнейшему развитию цифровой медицины с учетом защиты конфиденциальных медицинских данных.