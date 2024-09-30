Разговор по душам

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Татьяна Баканова

Вышел в свет девятый номер литературно-художественного журнала «Простор»

Сто лет назад с уходом из жизни Александра Блока, Сергея Есенина, Николая Гумилева, Валерия Брюсова и других подлинных звезд литературы закатилась заря Серебряного века русской поэзии. Девятый номер журнала «Простор» открывают произведения поэтов и художников Серебряного века, а из статьи Натальи Горячевой «Живое слово» Чюрлениса» читатели узнают о человеке, в жизни которого соединились музыка, краски и поэзия.

Художественная литература выполняет благородную функцию. «Она о душе, – говорит Валерий Михайлов в одном из интервью. – О человеческой душе и о душе народа. Подмечать, осмысливать то, что в этих глубинах происходит – вот ее предмет». О творчестве Валерия Михайлова, который 12 лет руководил «Простором», статья Светланы Ананьевой и Узима Джумагалиева «Литературный феномен Валерия Михайлова».

Геннадий Толмачев был единственным из редакторов литературных журналов Советского Союза, кто осмелился опубликовать роман-исповедь Владимира Успенского «Тайный советник вождя». Читатели могут окунуться в атмосферу сталинских времен, прочитав отрывок из этого произведения. Не менее интересны выдержки из книги Валерия Толмачева «Солнечный человек» – о самом Геннадии Ивановиче Толмачеве, который дважды возглавлял «Простор».

27 сентября 2024 года исполнилось 130 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой – замечательной русской писательницы-мемуаристки, чья жизнь многие годы была связана с казахстанским городом Павлодаром. Общественный музей Анастасии Цветаевой при Славянском культурном центре Павлодара в юбилейный год издал каталог автографов, в котором воспроизводятся оригиналы дарственных надписей (инскриптов), сделанных Анастасией Ивановной. Об интересных историях, связанных с инскриптами, пишет Ольга Григорьева в материале «Зеркало времени».

В разделе «Проза» журнал продолжает печатать роман Серика Байхонова «Алтай – Рубикон» об экспедициях знаменитого путешественника Николая Пржевальского. Читателям, несомненно, придутся по вкусу и рассказы Гузель Яхиной, Николая Веревочкина, Адама Мекебаева и Еркебулана Улыкбекова. Начинается публикация судебного романа Бигельды Габдуллина «Мараль», основанного на реальных событиях. Для названия автор использовал устаревшее простонародное слово «мараль», которое означает клевету, дурную славу, то, что порочит и как бы марает человека.

Любители изящной словесности насладятся произведениями великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. Несомненно, найдутся и поклонники творчества Бориса Рыжего – талантливого уральского поэта, ставшего своеобразным символом 90-х годов. А самым маленьким читателям адресованы стихотворения Надежды Рунде.

Двадцать лет назад произошло значимое событие в культурной и научной жизни Казахстана и стран Центральной Азии: первый в регионе объект – памятник наскального искусства «Петроглифы археологического ландшафта Танбалы» – вошел в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Любителей истории ждет статья директора Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника «Таңбалы» Бибигуль Дандыгараевой.

#культура #литература #чтение

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