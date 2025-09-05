Представляя суперкомпьютер, основатель компании NeuroBox Толеген Омарбеков сообщил журналистам, что разработка проекта заняла три месяца. По его словам, суперкомпьютер может решать многие задачи госорганов и компаний за секунды.

– Например, нужно оценить работу операторов колл-центра. Есть сотрудники, которые выборочно слушают оператора, но они не всегда могут объективно оценить качество услуги. Искусственный же интеллект может одновременно анализировать работу оператора и заявку клиента, работать с техническими отделами, ставить задачи и контролировать их исполнение. Он это транскрибирует и записывает, а потом выдает отчет. Задача, на которую тратятся дни, решается за несколько секунд, – прокомментировал Толеген Омарбеков.

Это достигается благодаря мультиагентной платформе MindIA. Сооснователь компании Александр Пан рассказал, что она объединяет разные нейросети в едином пространстве, позволяя пользователям создавать целые команды цифровых агентов. Так, один агент анализирует данные, другой пишет тексты, третий отвечает за планирование.

– Мы привыкли к чат-ботам, которые работают поодиночке. Будущее – за коллективным разумом, где специализированные агенты взаимодействуют между собой, как музыканты в оркес­тре, – отметил эксперт.

Систему можно внедрять и в городские службы. Например, подключить к камерам видеонаблюдения и анализировать действия граждан.

– Допустим, ночью где-то происходит драка и рядом нет людей, которые бы сигнализировали об этом полиции. А если этот инцидент увидит камера, искусственный интеллект тут же анализирует его и отправляет сигнал на пульт 102. Будет сообщено, что на пересечении определенных улиц происходит драка с участием пяти человек. ИИ даже может уточнить, что у одного из них, например, есть огнестрельное или холодное оружие. Так, с помощью суперкомпьютера можно предотвращать правонарушения, – сказал разработчик проекта.

Как отметил Толеген Омарбеков, автономная архитектура суперкомпьютера полностью обеспечивает абсолютную информационную безопасность, так как все вычисления происходят внутри системы без риска утечки данных.

Сегодня стоимость одного суперкомпьютера составляет от 70 млн тенге. Эксперт считает, что Казахстан по развитию ИИ опережает передовые страны.

– Одна из крупных компаний NVIDIA, которая специализируется на искусственном интеллекте, недавно анонсировала соз­дание своего суперкомпьютера. А мы уже это сделали, опередив мировых лидеров в этой облас­ти, – не без гордости заявил Толеген Омарбеков.

Во время презентации было представлено, как ИИ может проверять проектную документацию на соответствие нормативам, анализировать спецификации для госзакупок и сравнивать клинические протоколы в медицине.