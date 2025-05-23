Согласно данным, озвученным вчера на пресс-конференции в СЦК вице-министром сельского хозяйства Ермеком Кенжеханулы, за январь – апрель 2025 года объем вложений в основной капитал АПК достиг почти 213 млрд тенге – это на 118% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточнил спикер, объем инвестиций в сельское хозяйство составил 164 млрд тенге, показав рост на 115%, а в пищевую промышленность – 48,7 млрд тенге, что на 129% выше прошлогоднего уровня.

– Приток прямых инвестиций от иностранных инвесторов в сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана за отчетный период суммарно зафиксирован на отметке в 26 миллионов долларов. Министерством совместно с местными исполнительными органами разработана Дорожная карта по реализации инвестиционных проектов АПК на 2025–2027 годы, – сообщил отраслевой эксперт.

«Дорожная карта» включает осуществление 677 проектов на общую сумму 3,3 трлн тенге. В 2025 году планируется запустить 282 проекта на 611 млрд тенге.

Одновременно министерство продолжает исполнение программы «Тиражирование опыта Северо-Казахстанской области». В 2023 году в рамках этой инициативы было профинансировано создание 69 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге, из которых 40 уже введено в эксплуатацию. В 2024 году выделено 100 млрд тенге на финансирование 96 проектов, введено в эксплуатацию четыре проекта.

В нынешнем году на осуществление 154 новых проектов планируется направить 200 млрд тенге – сейчас идет разработка проектно-сметной документации.

Среди крупных казахстанских проектов в сельском хозяйстве – строительство маслозавода ТОО «Altai mai» в Восточно-Казахстанской области. Его ежегодная мощность определена в 169 тыс. тонн, а стоимость – в 26,4 млрд тенге.

Кроме того, в Жамбылской области ожидается запуск птицефабрики АО «Алель Агро» годовой производительностью 25 тыс. тонн куриного мяса. Инвестиции в проект предусмотрены в сумме 13,8 млрд тенге.

– Министерство ведет планомерную работу по привлечению крупных транснациональных компаний. На сегодняшний день в списке предложенных ими проектов в сфере сельского хозяйства – 15 инвес­тиционных инициатив. Стоимость этих 15 проектов составляет 4 триллиона тенге. В нынешнем году с целью их осуществления отраслевым министерством подписан ряд инвестиционных договоров с зарубежными транснациональными компаниями. Первый из них – с турецкой компанией ТОО «Alsera» по проекту «Строительство тепличного комплекса в Казахстане на 500 гектаров». Комплекс будет располагаться в Шымкенте, где в год намечено выращивать до 155 тысяч тонн томатов, а сумма проекта составит 650 миллионов долларов. Второй договор по проекту подписан в нынешнем месяце. Контрагентом стала арабская компания QazaqArab Sugar, взявшаяся построить в Алматинской области сахарный завод мощностью 500 тысяч тонн белого сахара. Проект обойдется в 580 миллионов долларов, – сообщил вице-министр.

Эксперт также подчеркнул, что работа по прив­лечению инвестиций в аграрный сектор будет продолжена совместно с государственными и местными органами власти.