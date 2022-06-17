Разработать новую торговую стратегию в рамках ЕАЭС предложил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме указал на важность снабжения населения качественными и безопасными продуктами питания для поддержания внутренней стабильности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока», – сказал Глава государства.

По его словам, Казахстан мог бы сыграть в этой ситуации полезную роль некоего «буферного рынка».

«В целом, конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии», – отметил Президент.

Указал он и на важность снабжения населения качественными и безопасными продуктами питания.

«Снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности. Для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери», – добавил Токаев.

Подходы к обеспечению продовольственной безопасности, по его словам, следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников.

«Без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой крайне важной сфере. Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия – эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан. Потенциал наших стран позволяет стабильно и полностью обеспечивать наши рынки необходимыми продовольственными товарами», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.