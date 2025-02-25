Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане

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В Казахстанской топливной ассоциации (КТА) считают, что действующий запрет не имеет ничего общего с борьбой за трезвость и представляет собой ограничение добросовестной конкуренции, так как в обычных магазинах, в том числе расположенных рядом с АЗС, алкоголь продаётся в полном ассортименте, передает Kazpravda.kz

«Как известно, в настоящее время АЗС, стремясь повысить свою рентабельность, занимаются диверсификацией бизнеса, открывая минимаркеты, кафе и станции технического обслуживания на своей территории. Такой подход обусловлен ростом затрат АЗС, особенно расположенных за пределами городов. Так, расходы средней АЗС, находящейся на трассе, выросли на 36,8% по сравнению с 2014 годом, при этом доходы от продажи нефтепродуктов за этот период снизились на 14,2%», - отмечают в КТА.

По данным КТА, доходы от продажи товаров в магазинах при АЗС в Казахстане составляют 10–15% от общего дохода, тогда как в Европе, где разрешена продажа слабоалкогольной продукции, реализация нетопливных товаров приносит, по разным оценкам, от 60 до 70% прибыли АЗС. В связи с этим нетопливный ритейл сети АЗС при грамотном управлении и поддержке может приносить такую же прибыль, как и продажа нефтепродуктов, а в некоторых случаях даже превышать её, считают в ассоциации.

Вместе с тем, добавляют в КТА, продажа слабоалкогольной продукции и сопутствующих товаров позволит АЗС увеличить доходность до 30%, что, в свою очередь, приведёт к росту налоговых поступлений в бюджет, а также к сглаживанию резких скачков цен на нефтепродукты.

«Мы полностью поддерживаем проводимую государством политику, направленную на усиление ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Однако важно понимать, что алкоголь реализуется повсеместно, в том числе в магазинах, расположенных рядом с АЗС. Поэтому запрет на продажу слабоалкогольных напитков на АЗС является ограничением добросовестной конкуренции и никак не влияет на снижение количества ДТП», — уверены в КТА.

Ранее стало известно о планируемом установлении новых ставок на бензин и дизтопливо в Казахстане.