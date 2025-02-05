Новые ставки акцизов на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане

Транспорт,Авто
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Дана Аменова
корреспондент

80% дополнительного дохода от продажи ГСМ направят в бюджет

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Министерство нацэкономики РК разработало проект постановления, вносящего изменения в постановление правительства РК от 6 апреля 2018 года №173 «Об утверждении ставок акцизов на бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо, газохол, бензанол, нефрас, смесь легких углеводородов и экологическое топливо», сообщает Kazpravda.kz

Документ предусматривает установление ставки дополнительного акциза на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо в целях направления в бюджет 80% дополнительной маржинальности производителей и продавцов топлива в условиях отмены государственного регулирования цен на ГСМ.

Таким образом, мера позволит перераспределить в бюджет 80% дополнительного дохода от продажи топлива. При этом дополнительной акциз возникает только при увеличении цен от текущего уровня.

#дизтопливо #бензин #ставки #акцизы

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