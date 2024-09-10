Развитие атомной энергетики в Казахстане обсудили в Energo University

Статьи
82

9 сентября в 14:00 в Energo University (Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева) (Алматы, ул. Байтурсынова, 126/1 корпус А) прошел круглый стол на тему развития атомной энергетики в Казахстане

В мероприятии участвовали ученые и преподаватели, отвечающие за подготовку профильных специалистов, эксперты министерства энергетики РК, представители бизнеса и общественных организаций, а также студенты университета.

Участники круглого стола в ходе встречи затронули следующие вопросы:

- подготовка кадров для атомной энергетики.

- развитие атомной энергетики в Казахстане.

- изучение и анализ текущего состояния атомной энергетики в стране.

- поиск оптимальных путей и стратегий развития атомной энергетики в Казахстане.

- привлечение экспертов, ученых и заинтересованных сторон для обмена знаниями и опытом в вопросах развития атомной энергетики и расширение международного сотрудничества в этой области

- безопасность, экология и общественное мнение в области атомной энергетики.

С приветственным словом выступил управляющий директор НПП Атамекен Жакып Галиевич Хайрушев, который отметил, что национальная палата предпринимателей одна из первых поддержала решение о проведении республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Строительство атомной электростанции необходимо для обеспечения энергобезопасности в стране и производства достаточного количества электроэнергии.

На мероприятии в качестве приглашенного спикера выступил генеральный директор ОЮЛ "Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан" Дулкаиров Марат Турганбекович. Он рассказал о необходимости поиска новых источников генерации в связи с нынешним дефицитом электроэнергии в целом по стране. Электроснабжение должно быть стабильное, качественное и надежное и именно АЭС отвечают данным требованиям и их строительство в Казахстане закроет вопрос дефицита электроэнергии.

Во время своего выступления Тютебаев Серик Суинбекович (экс председатель Правления АО «Самрук-Энерго») акцентировал внимание на следующем:

«Степень изношенности всех действующих тепловых и электрических станций составляет около 70%. Одним из выходов для обеспечения энергетической безопасности страны является использование мирного атома. При производстве энергии на атомной электростанции не происходит загрязнения окружающей среды. Принцип работы атомной электростанции похож на ТЭС, только тепло выделяется в результате ядерной реакции, а не при сжигании топлива. Атомная энергетика – это источник энергии будущего».

В докладе «Энергетическая безопасность страны: вызовы и перспективы» профессор Energo University Умбеткулов Ертуган Кожагулович подчеркнул: «Возобновляемые источники энергии нужны, они будут развиваться, но их всё-таки недостаточно. Непосредственно режим их работы не позволяет в целом работать устойчиво электроэнергетической системе. При пиковой нагрузке у нас электроэнергия пятикратно дорожает. И вот по такой цене мы покупаем у соседей, в частности у РФ, в зимнее время. Станции, построенные в прошлом веке, уже состарились. Сейчас надо искать новые источники. И один из источников – это АЭС».

Профессорско-преподавательский состав университета в своих выступлениях отметили важность качественной подготовки специалистов высочайшей квалификации для атомной отрасли с целью создания абсолютно безопасной станции, сводящую к ничтожному минимуму опасность радиоактивного загрязнения среды на любом этапе.

В настоящий момент в Алматинском Университете Энергетики и Связи имени Г. Даукеева готовят по специальности «Атомные электрические станции».  Университет подписал меморандум с Институтом ядерной физики о совместной подготовке кадров для АЭС.

Согласно протоколу, будущие специалисты будут проходить практику по этим специальностям на базе Института ядерной физики, где им предоставят возможность практических занятий с использованием исследовательского стационарного реактора.

#казахстан #университет #АЭС #EnergoUniversity

Популярное

Все
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
На энергетической безопасности экономить... опасно
Стена обрушилась в одной из сельских школ
По подозрению в коррупции задержан районный аким в Алматинской области
Наказали за вывоз снега
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Справедливость и юстиция имеют общий смысл
К новым достижениям через реформы в образовании
Без социальной активности невозможен социальный оптимизм
Развитие сильного Казахстана – в руках молодежи
За казахским языком – будущее
Разведчик, руководитель, патриот
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Указ Главы государства
Железная ирония бумажных миров
Дружба начинается с музыки
Жечь глаголом
В селе Жанибек торжественно открыт этноаул «Жайлау»
Целители древностей
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Подушевое финансирование ДЮСШ внедрят в Казахстане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
На церемонии открытия Всемирных игр кочевников будет аншлаг
«Астана» победила и теперь ждет в гости лондонский «Челси»
Акмолинские аграрии приступили к уборке урожая
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Жителям Атбасара вручили ключи от квартир
Костанайская область одной из первых завершила строительство домов для пострадавших
Водоканалы соберут под одной крышей
Семьям горняков окажут помощь
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
Токаев принял нового министра
Задержан замглавы Нацгвардии Константин Воронкин
Более 350 тысяч первоклашек сели за парты
Онкологи нацелены повысить качество медицинской помощи
Вопросы инвестиционного сотрудничества обсудили Казахстан и Иордания
Перезагрузить систему распределения финансирования науки
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Бекболат Орынбеков обсудил задачи Послания с жителями Жамбы…
Министр обороны встретился с воспитанниками лицея «Арыстан»…
Молодёжь Карагандинской области активно участвует в экоакци…
Пять континентов гостят в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]