Развитие атомной энергетики в Казахстане обсудили в Energo University

9 сентября в 14:00 в Energo University (Алматинский университет энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева) (Алматы, ул. Байтурсынова, 126/1 корпус А) прошел круглый стол на тему развития атомной энергетики в Казахстане

В мероприятии участвовали ученые и преподаватели, отвечающие за подготовку профильных специалистов, эксперты министерства энергетики РК, представители бизнеса и общественных организаций, а также студенты университета.

Участники круглого стола в ходе встречи затронули следующие вопросы:

- подготовка кадров для атомной энергетики.

- развитие атомной энергетики в Казахстане.

- изучение и анализ текущего состояния атомной энергетики в стране.

- поиск оптимальных путей и стратегий развития атомной энергетики в Казахстане.

- привлечение экспертов, ученых и заинтересованных сторон для обмена знаниями и опытом в вопросах развития атомной энергетики и расширение международного сотрудничества в этой области

- безопасность, экология и общественное мнение в области атомной энергетики.

С приветственным словом выступил управляющий директор НПП Атамекен Жакып Галиевич Хайрушев, который отметил, что национальная палата предпринимателей одна из первых поддержала решение о проведении республиканского референдума по вопросу строительства АЭС. Строительство атомной электростанции необходимо для обеспечения энергобезопасности в стране и производства достаточного количества электроэнергии.

На мероприятии в качестве приглашенного спикера выступил генеральный директор ОЮЛ "Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан" Дулкаиров Марат Турганбекович. Он рассказал о необходимости поиска новых источников генерации в связи с нынешним дефицитом электроэнергии в целом по стране. Электроснабжение должно быть стабильное, качественное и надежное и именно АЭС отвечают данным требованиям и их строительство в Казахстане закроет вопрос дефицита электроэнергии.

Во время своего выступления Тютебаев Серик Суинбекович (экс председатель Правления АО «Самрук-Энерго») акцентировал внимание на следующем:

«Степень изношенности всех действующих тепловых и электрических станций составляет около 70%. Одним из выходов для обеспечения энергетической безопасности страны является использование мирного атома. При производстве энергии на атомной электростанции не происходит загрязнения окружающей среды. Принцип работы атомной электростанции похож на ТЭС, только тепло выделяется в результате ядерной реакции, а не при сжигании топлива. Атомная энергетика – это источник энергии будущего».

В докладе «Энергетическая безопасность страны: вызовы и перспективы» профессор Energo University Умбеткулов Ертуган Кожагулович подчеркнул: «Возобновляемые источники энергии нужны, они будут развиваться, но их всё-таки недостаточно. Непосредственно режим их работы не позволяет в целом работать устойчиво электроэнергетической системе. При пиковой нагрузке у нас электроэнергия пятикратно дорожает. И вот по такой цене мы покупаем у соседей, в частности у РФ, в зимнее время. Станции, построенные в прошлом веке, уже состарились. Сейчас надо искать новые источники. И один из источников – это АЭС».

Профессорско-преподавательский состав университета в своих выступлениях отметили важность качественной подготовки специалистов высочайшей квалификации для атомной отрасли с целью создания абсолютно безопасной станции, сводящую к ничтожному минимуму опасность радиоактивного загрязнения среды на любом этапе.

В настоящий момент в Алматинском Университете Энергетики и Связи имени Г. Даукеева готовят по специальности «Атомные электрические станции». Университет подписал меморандум с Институтом ядерной физики о совместной подготовке кадров для АЭС.

Согласно протоколу, будущие специалисты будут проходить практику по этим специальностям на базе Института ядерной физики, где им предоставят возможность практических занятий с использованием исследовательского стационарного реактора.