Участие в ней приняли депутаты Парламента, представители государственных органов, судебной системы, научного и экспертного сообщества, международных организаций и ведущих университетов.

Открывая мероприятие, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова подчеркнула, что принятие Конституции на республиканском референдуме открыло новый этап развития государства. Волеизъявлением народа заложены основы, определившие стратегические ориентиры дальнейшего совершенствования правовой системы, государственного управления и обеспечения прав и свобод человека. По словам главы ведомства, с вступлением Основного закона в силу Конституционный суд сосредоточится на укреплении верховенства Конституции и защите конституционных ценностей.

Советник Премьер-министра Ералы Тугжанов в свою очередь отметил, что Конституция стала результатом всенародного обсуждения.

– Мы должны воспринимать ее как документ, объединивший многоэтничный Казахстан в единый народ. Впервые на конституционном уровне закреплены тысячелетняя история нашей государственности, преемственность с историей Казахского ханства, – сообщил Ералы Тугжанов.

По его словам, немаловажно, что в Конституции нашли отражение и современные вызовы, включая развитие образования, науки и искусственного интеллекта.

Президент наблюдательного совета Nazarbayev University Вакар Ахмад напомнил, что новая Конституция делает развитие человеческого капитала одним из главных государственных приоритетов.

– Именно университеты должны стать движущей силой этих преобразований. Однако развитие науки невозможно без долгосрочных инвестиций. Исследования требуют времени, поэтому государственная поддержка образования и науки должна быть последовательной и рассчитанной на годы вперед, – прокомментировал он.

Ассоциированный профессор Maqsut Narikbayev University, член экспертного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК Муслим Хасенов обратил внимание на изменение самой философии Основного закона.

– Если Конституция 1995 года была преимущественно юридическим и политичес­ким документом, то новый Основной закон стал уже стратегическим и ценностным. Он определяет направления развития человеческого капитала, науки, образования, инноваций, усиливает национальную идентичность и значительно расширяет блок защиты прав человека, – подчеркнул он.

Эксперт также отметил, что Основной закон уже оказывает практическое влияние на судебную практику. Конституционный суд признал неконституционными нормы, ограничивавшие право граждан на судебную защиту по трудовым спорам. Например, увеличены сроки взыскания невыплаченной заработной платы и расширены возможности обжалования незаконного увольнения. Это показывает, что положения новой Конституции начинают работать в интересах граждан.

Особое внимание участники конференции уделили вопросам прав человека и формированию инклюзивного общества. Председатель Ассоциации женщин с инвалидностью «Шарак», член Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью Ляззат Калтаева отметила, что именно человек становится главным ориентиром Конституции.

– Такой подход открывает возможности для построения настоящего инклюзивного общества, где каждый имеет равный доступ к информации, правосудию, услугам и инфраструктуре, – сказала она.

По словам Ляззат Калтаевой, международное сообщество отмечает прогресс Казахстана в сфере защиты прав людей с инвалидностью, а конституционные гарантии позволят развить эти достижения.

В рамках конференции состоялась презентация издания Конституции, выполненного шрифтом Брайля. Кроме того, председатель Конституционного суда Эльвира Азимова и председатель правления АО «Казпочта» приняли участие в церемонии специального гашения почтовой марки, посвященной знаменательному событию.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем Главы государства членам Комиссии по конституционной реформе, принимавшим участие в подготовке Основного закона страны.