Развитие сотрудничества обсудили премьеры Казахстана и Кыргызстана

Международное сотрудничество,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в водной, транспортно-логистической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, туризме и др.

Фото: пресс-служба правительства РК

Олжас Бектенов провел переговоры с председателем кабинета министров – руководителем администрации президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, прибывшим в Алматы для участия в Евразийском межправительственном совете, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что активный политический диалог глав двух государств – президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Кыргызстан Садыра Жапарова – вывел на новый уровень весь спектр двустороннего сотрудничества и обеспечил высокую динамику во всех отраслях. Объем двусторонней торговли за 11 месяцев прошлого года увеличился и достиг $1,6 млрд.

Обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров. Со своей стороны Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и др.

Внимание уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли. Реализуется Дорожная карта по увеличению взаимных поставок сельхозпродукции. Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил $313,6 млн. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тыс. тонн, муки – 53,2 тыс. тонн.

Ключевым аспектом двустороннего сотрудничества является инвестиционное взаимодействие с прицелом на создание совместных предприятий в сфере промышленности. В данном направлении прорабатывается ряд совместных перспективных проектов, способных в значительной степени укрепить промышленную кооперацию. Одним из таких является строительство ферросплавного завода в г.Таш-Кумыр, открытие которого станет важным сигналом для крупного бизнеса двух стран. В целом, товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил $985,5 млн, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.

Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Отмечено, что благодаря совместным мерам поливной сезон 2024 года прошел без потерь. Отдельное внимание уделено вопросу обеспечения безопасного межвегетационного периода в бассейнах рек Шу и Талас в текущем году.

Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн. В этой связи рассмотрена проводимая работа над повышением пропускной способности совместной границы, а также привлекательности транзита для грузоперевозчиков.

По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества.

#переговоры #сотрудничество #Кыргызстан #Бектенов

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