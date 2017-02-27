​Развивать органику

Выступая, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов отметил, в частности, что органическое сельское хозяйство является стабильно развивающимся во всем мире направлением и с 1999 года объем производства в отрасли вырос почти в 6 раз, составив около 88 млрд долларов. При этом у Казахстана есть все возможности занять свою нишу на данном рынке.

По неофициальным данным, в Казахстане действуют 29 производителей органической продукции, имеющих территории более 300 тыс. га, где в основном выращиваются зерновые, масличные, бобовые, кормовые культуры и лекарственные травы. А также имеется 19 компаний, сертифицированных на переработку, хранение, транс­портировку органических продуктов.

Продолжая тему, депутат Мажилиса Айкын Конуров отметил, что принимаемые Правительством меры не обеспечивают в полном объеме реализацию норм закона.

В работе «круглого стола» приняли участие парламентарии, представители госорганов, НПП «Атамекен», Казахстанская федерация движения за органическое сельское хозяйство «KAZFOAM», Ассоциация органического земледелия, НИИ экономики АПК и развития сельских территорий, а также производители органической продукции.