Делегация региона во главе с первым заместителем акима области Ерболом Садыром находится с рабочим визитом в китайском городе Урумчи. Члены делегации посетили завод «Индуолань» – одно из крупнейших фармацевтических предприятий Китая. Ознакомились с технологическим процессом производства лекарственных средств, стандартами качества и инновационными подходами. В ходе визита подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по строительству фармацевтического завода в Семее. Данная инициатива позволит обеспечить население качественными и доступными лекарственными препаратами и будет способствовать развитию медицинского кластера в области Абай.

Напомним, делегация региона во главе с акимом области Бериком Уали недавно приняла участие в международной субрегиональной конференции «Большой Алтай», которая проходила в городе Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного края Китая. В рамках мероприятия между областью Абай и китайскими инвесторами подписано 15 меморандумов на сумму 1,5 млрд долларов США.