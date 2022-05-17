Дархан Байток. Фото: polisia.kz
Происшествия
Разыскиваемого более двух недель парня нашли мертвым в Павлодаре

Павлодарские полицейские выясняют причины смерти Дархана Байтока. Они подтвердили гибель 27-летнего парня, пропавшего при таинственных обстоятельствах более двух недель назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации департамента полиции области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили тело погибшего в камышах. Однако где именно его нашли, не уточняется.

«Тело Дархана Байтока направлено на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе.

Ранее о гибели парня, которого искали больше двух недель, сообщали поисковики отряда «VITA».

Напомним, Дархан Байток пропал в ночь на 30 апреля, во время отдыха в компании друзей в километре от села Карасук. В три часа ночи парень ушёл в неизвестном направлении. Друзья рассказывали поисковикам, что он собирался домой, однако так туда и не вернулся. За информацию о Дархане его семья предлагала вознаграждение в миллион тенге, после подняла сумму до пяти миллионов.

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