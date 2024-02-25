Разыскиваемого за мошенничество гражданина Таджикистана задержали в ВКО

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В Усть-Каменогорске полицейские в съемной квартире задержали 25-летнего гражданина Таджикистана, который более года разыскивается за совершение мошенничества и кражи.

«Задержанный водворен в ИВС. Коллегам из Республики Таджикистан направлено уведомление об установлении его местонахождения. Рассматривается вопрос об экстрадиции», - сообщает информационный портал МВД РК.

С начала года сотрудниками ДП ВКО задержаны 15 разыскиваемых преступников.