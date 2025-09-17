Разыскиваемых Интерполом иностранцев задержали в Алматы

Закон и Порядок
104
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они находятся в изоляторе временного содержания

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Транспортные полицейские задержали двух иностранцев из списка межгосударственного розыска, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы МВД, в ходе проведения ОПМ «Правопорядок» и «Нелегал» сотрудники ДП на транспорте задержали 12 правонарушителей, находящихся в розыске за совершение уголовных преступлений. Также они установили еще одного гражданина, числившегося без вести пропавшим.

Так, 11 сентября в Алматы задержан 33-летний иностранец, находящийся в розыске за совершение особо тяжкого преступления.

15 сентября также был задержан 49-летний иностранец, который на протяжении трех лет разыскивался по обвинению в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников транспортной полиции удалось оперативно установить местонахождение обоих граждан и произвести их задержание.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Инициирующие стороны розыска уведомлены, проводится работа по их экстрадиции.

#задержание #розыск #иностранцы

Популярное

Все
В Мажилисе прошла ­презентация проекта закона «О банках и банковской деятельности»
В Туркестане открыт гребной канал
Духовный центр Жетысу
Межэтнический диалог на страницах СМИ
В Национальном музее проходит выставка «Бесценные сокровища религиозных традиций мира»
О новых горизонтах ахметтану
Стараться помочь каждому
В Алматы проводится второй этап дератизации
Новый взгляд на старые фасады
Высокие технологии – в производство, ИИ – в образование
Первый IQ Test Center
Сельское хозяйство – стратегический актив
С упором на качество
Карметкомбинат получил газ
Семья Дуйсебаевых: пятьсот лет учительства
Работа для настоящих мужчин
Выстрелы в ночной степи
Культура труда и неприятие иждивенчества
Высшая награда для мастера
Конкуренция за таланты резко обострится
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Началось возведение энергоблока
Apple презентовала iPhone 17
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Политические реформы и цифровой суверенитет
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Контуры будущего определены
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Уголовное дело завели на казахстанского блогера за призыв к убийству детей с аутизмом
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
На Кубе полный блэкаут
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Как изменились цены на жилье в Казахстане
День кино отмечают в Казахстане
Признание в любви
«Маскарад» в Шымкенте
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Директора и главного инженера ТОО осудили за хищение в Петр…
«Трудились» по-братски
Миллионные хищения в нефтегазовой отрасли: суд вынес пригов…
МИД уполномочили проводить дактилоскопическую регистрацию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]