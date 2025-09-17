Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Транспортные полицейские задержали двух иностранцев из списка межгосударственного розыска, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы МВД, в ходе проведения ОПМ «Правопорядок» и «Нелегал» сотрудники ДП на транспорте задержали 12 правонарушителей, находящихся в розыске за совершение уголовных преступлений. Также они установили еще одного гражданина, числившегося без вести пропавшим.

Так, 11 сентября в Алматы задержан 33-летний иностранец, находящийся в розыске за совершение особо тяжкого преступления.

15 сентября также был задержан 49-летний иностранец, который на протяжении трех лет разыскивался по обвинению в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ с целью сбыта.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников транспортной полиции удалось оперативно установить местонахождение обоих граждан и произвести их задержание.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Инициирующие стороны розыска уведомлены, проводится работа по их экстрадиции.