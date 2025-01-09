Разыскиваемый за крупное мошенничество казахстанец задержан в Сербии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По запросу сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в сентябре 2023 года в Сербии был задержан объявленный в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере мужчина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Сегодня Генпрокуратура экстрадировала 45-летнего злоумышленника в Казахстан.

По информации надзорного органа, в 2017 году он, выложив в интернет объявление о продаже специальной техники по доступной цене, обманул гражданина страны. Последний заключил с ним договор и передал ему более 43 млн тенге.

Ранее в МВД рассказали, в каких странах скрывались казахстанские преступники.