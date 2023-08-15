Реабилитация чувств Свежий выпуск 15 августа 2023 г. 0:00 0 Юлия Миленькая Живописные картины, созданные детьми с особенностями физического и ментального развития, были перенесены на ткань. фото из архива рабилитационного центра "Мейiрiм" – Сюжеты для картин взяты из мюзикла, поставленного нами год назад. Мы прониклись сказками Галии Утебековой «Богиня Умай». Да и что скрывать, сама идея музыкально-театральной постановки вдохновила нас одновременно на несколько творческих проектов, – отмечает директор реабилитационного центра «Мейiрiм» для детей с особенностями физического и ментального развития в Алматы Елена Кузембаева. Мюзикл являет собой успешный пример инклюзии. В нем участвуют как обычные ребята, так и дети с особыми потребностями. После успешной реализации постановки педагоги центра узнали об объявлении премии в области культуры «Умай» и решили подать заявку на участие, прикрепив видеозапись мюзикла. – Мы получили не только диплом премии, но и возможность поставить мюзикл на театральной сцене в сотворчестве с профессионалами, – продолжает директор центра. – Стали плодотворно сотрудничать с Государственным академическим русским театром для детей и юношества имени Наталии Сац. Затем к нам пришла идея сделать живописные картины, а также оригинальные шелковые платки, предвосхищающие премьеру мюзикла на сцене ТЮЗа. На одном из холстов ребята постарались воспроизвести образы сказки Галии Утебековой о золоторогом козленке. В легенде повествуется о мальчике Кунту и девочке Айсулу, которые в поиске золотых монет уходят далеко из своего аула и теряются. В образе защитницы выступает богиня Умай, которая помогает детям вернуться домой. У подопечных реабилитационного центра получилась прекрасная картина, где прорисованы все предметы и детали. Полезные навыки в живописи ребята обретают при поддержке профессиональной художницы Анастасии Бережной. Специально для спектакля был создан танец петроглифов, он тоже нашел отражение на холсте, а после – и на шелковом платке. – Мы верим, что энергетика, исходящая от созданных картин и платков, особенная. Мы все нуждаемся в доброте, человечности и чуде и очень стараемся, чтобы наши дети это чувствовали как можно чаще. Если углубиться в диагнозы подопечных нашего центра, невозможно поверить, что все эти работы были созданы их руками. Когда ребята работали над картинами, я просила педагогов снимать процесс на видео. Только так можно увидеть чудеса, которые происходят в мастерской, где творят наши дети, – заключила Елена Кузембаева. #дети #спектакль #живопись #картины #мюзикл #Мейiрiм