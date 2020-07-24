Реагируют мобильно

По словам заведующего отделением городской поликлиники

№ 36 Алматы, координатора мобильной группы Дидара Ерменбаева, при первых симптомах ОРВИ, коронавирусной инфекции жителям города необходимо обратиться в call-центр поликлиники. К слову, сегодня большинство из них имеет собственные сайты, где можно найти всю необходимую информацию по контактам.

– После обращения пациента в поликлинику регистраторы предоставляют ему номер ответственного представителя за мобильную группу, – говорит Дидар Ерменбаев. – В дальнейшем граждане связываются с нами и рассказывают, что их беспокоит, описывают симптомы. Мы собираем полный анамнез, эпид­анамнез, интересуемся, были ли у заболевшего контакты с людьми с подтвержденными случаями КВИ. Всех обратившихся берем под наблюдение и работаем с ними посредством мобильной, аудио- и видеосвязи, обычной телефонной связи. В том случае, если в течение 3 дней с момента начала болезни у человека не спадает высокая температура, наличествует кашель, врач мобильной группы выезжает на дом, осматривает больного и при необходимости корректирует назначения.

В мобильную группу при поликлиниках входят врачи, медсестры.

– После необходимого осмотра пациента направляют либо на посещение дневного стационара, либо оставляют в «стационаре на дому», при этом заболевшие получают препараты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) или же обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), – объясняет Дидар Ерменбаев. – Во всех поликлиниках города усилили работу фильтр-кабинеты. Медсестры на входе производят сортировку. Тех, у кого есть в наличии симптомы коронавирусной инфекции, отправляют в фильтр-кабинет, где медики производят осмотр. Для пациентов с другими заболеваниями, беременных женщин в нашей поликлинике организован отдельный вход и выход.

При городской поликлинике № 36 в состав мобильной группы входят 4 врача.

Как отмечает Дидар Ерменбаев, если еще 3 недели назад ситуация была довольно сложной (поступало очень много обращений), то с внедрением карантинных мер наблюдается незначительное, но все же снижение количества звонков.

– Ограничительные меры однозначно дают положительные результаты, – уверенно заявляет Дидар Ерменбаев. – Все поликлиники города перешли на режим работы с 9 часов утра до 16 вечера. Но мы не можем закрыть двери для пациентов и уйти домой. Вот и в настоящее время на часах 17.30, а я еду домой к одному из заболевших. Рабочий день пока не завершен.