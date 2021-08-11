Ребенок упал на скорости с аттракциона в Кордае

Закон и Порядок
1800
скрин видео
Видео падения мальчика вызвало резонанс среди пользователей Сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Что за аттракционы без техники безопасности? Соответствующие органы, примите меры", - говорится в описании опубликованного в Instagram видео.

Подписчики группы были возмущены не только отсутствием техники безопасности, но и поведением родителей пострадавшего ребенка:

"Соответствующие органы должны принять меры и в отношении родителей. Зачем на такой аттракцион детей пускать? Он и взрослому-то доверия не внушает. А родители вообще нормальные?"

"Мать ребенка, видя, что техники безопасности нет никакой, какими мозгами позволила?"

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции региона.

"Сообщаем, что 10 августа при мониторинге социальных сетей выявлена публикация, что в парке села Кордай Жамбылской области несовершеннолетний ребенок 2010 года рождения упал с аттракциона. В ходе проверки установлено, что падение мальчика произошло 9 августа. Однако родители в ЦРБ и правоохранительные органы с жалобой не обращались", - рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Как уточняется, в настоящее время все участники происшествия установлены. Данный факт зарегистрирован в КУИ ОП Кордайского района для принятия процессуального решения.

